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Çukurca'da mehterli sünnet şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 17:11 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sünnet şöleninde 30 çocuk sünnet ettirildi.

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sünnet şöleninde 30 çocuk sünnet ettirildi. Mehteran takımının eşliğinde gerçekleşen şölene sünnet ettirilen çocukların aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Irak’ın sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 'Kirvem Polis Projesi' kapsamında düzenlenen sünnet şöleninde 30 çocuk sünnet ettirildi. Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Saran Spor Salonu'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirlen şölene Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, AK Parti Belediye Başkanı Ensar Dündar, Yüksekova Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yaşar Görmez, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ile çok sayıda yetkili, sünnet edilen çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki şölen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayıp, dualar okunarak, devam etti. Şölende konuşan Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, "Polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Çukurca'da yapılan çalışmaların ülkemizdeki bütün ilçelerimizde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda ilçemizde bulunan 30 çocuğumuz ilçe toplum sağlığı ve devlet hastanemiz tarafın sünnet edilmiştir. Bu noktada kardeş belediyemiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de büyük bir desteği var. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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