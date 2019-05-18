Çukurca'da PKK'nın silah, bomba ve mühimmatı ele geçirildi

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, terör örgürü PKK'ya yönelik Kavaklı Köyü kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 2 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 RPG roketatar, 1 tamburalı bombaatar, 4 el bombası, 4 tamburalı bombaatar mühimmatı, 1 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 örgütsel kıyafet, 2 kol saati ve 1 maket bıçağı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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