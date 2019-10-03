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Çukurca'da, poşette askı sistemiyle ilk istiridye mantarı ekimi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 18:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ve Hakkari'nin Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttükleri 'Gelin Kardeş olalım' projesi kapsamında, daha önce evinde kütüklerde istiridye mantarı yetiştiren 1 çocuk babası Mevlan Erol'un kurduğu depoda bu kez poşetlere doldurulan mantar tohumu, askı sistemiyle ekimine başlandı.

Çukurca'da, poşette askı sistemiyle ilk istiridye mantarı ekimi

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ve Hakkari'nin Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttükleri 'Gelin Kardeş olalım' projesi kapsamında, daha önce evinde kütüklerde istiridye mantarı yetiştiren 1 çocuk babası Mevlan Erol'un kurduğu depoda bu kez poşetlere doldurulan mantar tohumu, askı sistemiyle ekimine başlandı.
Bir zamanlar terörle anılan ancak son iki yıldır güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu, huzur ortamının sağlandığı Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde oturan Mevlan Erol'un, bir yıl önce evinde kavak ağacı kütüğünde istiridye yetiştirmeye başladı. Antalya'nın Korkuteli ve Hakkari'nin Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttükleri 'Gelin Kardeş olalım' projesine de müracaat eden Erol, çalışmalara başladı. Proje kapsamında, Erol'un kurduğu depoda bu kez pamuk dezenfekte edilip, poşetlere doldurulan mantar tohumu askı sistemiyle ekimine başlandı. Çukurca'ya gelen Korkuteli Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, Belediye Başkanı Ensar Dürdar, Çukurca Tarım ve Orman Müdürü Dilan Ergür ile birlikte Erol, deposunda poşetlerde askı sistemiyle istiridye mantarı ekimini gerçekleştirdi.
'ÇUKURCA, DOĞUNUN KORKUTELİSİ OLSUN'
Korkuteli Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, bu projenin Altalya Valisi Münir Karaoğlu ve Antalya Tarım Orman Müdürü Mustafa Özen'in destekleriyle yürütüldüğünü belirterek, "Proje kapsamında, Antalya'nın 19 farklı ilçesi ve Türkiye'nin 19 farklı ilçesi ile kardeş olduk. Antalya'nın Korkuteli ilçesine Hakkari'nin Çukurca ilçesi kardeş olarak belirlendi. Çukurcalı çiftçilere bölgemizde en çok üretimi yaygın olan mantar üretimi öğretmeye geldik. Bundan 2 ay önce teknik personelimizle birlikte Çukurca'ya ziyarete gelmiştik. Burada uygun mantar depoları yapacaklarını anlatmıştık. 2 ay sonra tekrar bu güzelim ilçedeyiz. Bugün mantar kompost yapması uygulama olarak öğreteceğiz çiftçimize. Korkuteli ilçesi, Türkiye'de mantar üretiminde söz sahibi. Biz istiyoruz ki; doğunun da bir Korkutelisi olsun. O da Çukurca ilçesi olsun. Bugünkü adımımız küçük gibi görünse de, aslında ülkemizde tarım açısında da büyük bir adım olarak değerlendiriyoruz." dedi.
Çukurca Tarım Müdürü Dilan Ergür ise, Korkuteli ilçesi ile kardeş ilçe olduklarını kaydederek, "Proje kapsamında ilçemizi Korkuteli ile kardeş yapan Antalya Valiliğine ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Antalya'ya ziyaretimiz oldu. 3 ile 8 Mart tarihleri arasında yaptığımız ziyareti 18 çiftçimizle yapmıştık. 5 gün süren ziyarette, çiftçilerimize hem teorik, hem uygulamalı eğitimler verildi. Bu eğitimlerle birlikte çiftçilerimizin gerçekten ufku açıldı. Korkuteli mantarda gerçekten Türkiye de çok önemli noktada olan bir ilçe. Çukurca ilçemizi de bu noktada olmasını istiyoruz. Bunun için bugün bir çiftçimizin deposuna poşetlerde askı sistemiyle mantar tohumunun ekimine başladık. İnşallah iyi verim alınır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Çukurca'da, poşette askı sistemiyle ilk istiridye mantarı ekimiÇukurca'da, poşette askı sistemiyle ilk istiridye mantarı ekimiÇukurca'da, poşette askı sistemiyle ilk istiridye mantarı ekimiÇukurca'da, poşette askı sistemiyle ilk istiridye mantarı ekimi

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