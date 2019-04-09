Çukurca'da sınırdaki üs bölgesine fidan diktiler

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- IRAK sınırında bulunan Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesindeki tepelere kurulan bir üs bölgesine, asker, polis, öğrenci ve vatandaşlar birlikte fidan dikti. Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte ilçede böyle bir tablonun yıllar sonra gerçekleştiğini, bu durumun da kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda terör olayları ile anılan Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde, artık huzur hakim. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, polis ve askerlerin görev yaptığı Kırmızı Tepe'ye ilk kez fidan dikimi gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün destekleriyle, polis, asker, öğrenci ve vatandaşlar üs bölgesinde 3 bin 500 çam fidanını toprakla buluşturdu. Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin'in de katıldığı fidan dikiminde konuşan Kaymakam Temel Ayca, Çukurca'da yıllardır özlenen tablonun fidan dikiminde gerçekleştiğini söyledi.

Kaymakam Ayca, "Buraya göreve geldiğimizden bu yana huzur ve ilçedeki birlikteliği sağlamak için çalıştık.Huzurun sağlandığı bir ortamda nelerin yapılacığının bir göstergesidir bu fidan dikimi ile Çukurca, her geçen gün daha iyi bir noktaya gidiyor. Askeri, polisi, öğretmeni, memuru ve vatandaşı hepsi bizim projelerimize destek veriyor. Gerçekten burada güzel bir ortam oluştu. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatının174'üncü yıl dönümünü kutluyorum" dedi.