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Çukurca’da terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

27.11.2020 14:44 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkâri/Çukurca’da icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 750 adet uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.MSB’den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızın Hakkari/Çukurca’da devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait;1 adet AK-47 piyade tüfeği,1 adet el bombası,3 adet EYP, 1 adet doçka namlusu, 1 adet obüs mühimmatı, 750 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el dürbünü, 20 adet elektrikli fünye, 15 kg patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkâri/Çukurca’da icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 750 adet uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızın Hakkari/Çukurca’da devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait;1 adet AK-47 piyade tüfeği,1 adet el bombası,
3 adet EYP, 1 adet doçka namlusu, 1 adet obüs mühimmatı, 750 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el dürbünü, 20 adet elektrikli fünye, 15 kg patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.

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