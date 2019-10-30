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Çukurca'da üretimi yapılan istiridye mantarına Irak'tan talep

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 'Gelin kardeş olalım' projesi kapsamında yetiştirilen istiridye mantarının ilk hasadı yapıldı.

Serdar KARA- Mehmet ÖZKAN/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 'Gelin kardeş olalım' projesi kapsamında yetiştirilen istiridye mantarının ilk hasadı yapıldı. Proje kapsamında yetiştirilen mantarlara şimdiden Irak'tan talep gelmeye başladı.

Çukurca'da yaşayan 1 çocuk babası Mevlan Erol, Antalya'nın Korkuteli ve Hakkari'nin Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttükleri 'Gelin Kardeş olalım' projesi kapsamında Narlı köyünde kurduğu depoda istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Proje kapsamında ürettilen mantarlar ilk hasadını verdi.

Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dürdar ve Çukurca Tarım ve Orman Müdürü Dilan Ergür, ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Narlı köyüne gelerek mantarların yetiştiği depoda incelemelerde bulundu. Mantarların ilk hasadından oldukça memnun olduğunu belirten Erol, Irak'tan talep olduğunu söyledi. Yaklaşık 25 gün önce Antalya Korkuteli’nden gelen projeyi hayata geçirdiklerini belirten Erol, "O gün hazırlamış olduğumuz ekin şuan ilk hasadını vermeye başladı. Hemen sınırımızda bulunan Irak'tan ciddi talepler var. Erbil kentinden yaklaşık 200 kiloluk bir sipariş geldi. Şuanda onun gönderme hazırlıklarını yapıyoruz" dedi. Çukurca ilçe Tarım Müdürü Dilan Ergür ise, Korkuteli ilçesi ile kardeş ilçe olduklarını belrterek, "Antalya Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu proje kapmasında bugün Çukurca'da ilk mantarımızın hasadını yapıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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