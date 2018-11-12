HABER

Çukurca’da yetiştirilen Trabzon hurmasının hasadına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 15:06 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yaşayan Şaban Taş, ilçede ilk kez yetiştirdiği Trabzon hurması olarak da adlandırılan cennet hurmasının hasadına başladı.

Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)-(DHA)-HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yaşayan Şaban Taş, ilçede ilk kez yetiştirdiği Trabzon hurması olarak da adlandırılan cennet hurmasının hasadına başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Çukurca'nın mikro klima özelliği taşıyan bir ilçe olduğunu, o nedenle tüm meyve ve sebzelerin rahatlıkla yetişebildiğini söyledi. Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Köprülü Köyü'nde yaşayan Şaban Taş, 4 yıl önce Tarım destekli proje kapsamında, evinin bahçesinde Trabzon hurması yetiştirmeye başladı. Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurmasını ilk kez yetiştiren Taş, eskiden beri tropik meyvelerle ilgilendiğini söyledi. Köye gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkuzanoğlu, bahçede hurma hasadı yapan ailenin çalışmalarını izleyip, sohbet etti. ÇUKURCA, MİKRO KLİMA ÖZELLİ TAŞIYOR Kaymakam Ayca, Çukurca'nın mikro klima özelliği gösteren bir ilçe olduğunu belirterek," Adı gibi çukurda kaldığı için her türlü meyvenin, sebzenin yetiştiği bir yer. Narı, inciri, üzümü, dutuyla meşhur olan bir ilçemiz. Bu tarz meyveler burada çok rahat bir şekilde yetişiyor. Şaban Bey de 4 yıl önce İl Tarım Müdürlüğü'nün projeleri kapsamında, bu bahçeyi kurdu. Biz de gelip görmek istedik. Ben kendisini bu girişiminden dolayı tebrik ediyorum ve bu tarz meyve bahçelerin Çukurca’da artmasını temenni ediyorum. İlçemiz iklim itibariyle müsait olduğu için, bu tarz projelerde uygun bir yer. Çiftçilerimiz bu konuda bize gelebilirler. Çünkü, devletimizin bu konularda destekleri oluyor. Bu destekleri alıp, bu tarz girişimlerde bulunabilirler"dedi. TARIM DESTEKLİ PROJE Bahçesine Trabzon hurması yetiştiren Şaban Taş ise, tarım destekli projeler kapsamında, evinin önündeki bahçede Trabzon hurması yetiştirdiğini ifade ederek," Bu yıl hasadına başladık. İyi verim veriyor. İnşallah 5'inci yılında da iyi verim alacağız.Bu hurmanın hasadı 15 Ekim ile 15 Kasım arası yapılıyor. Bu konuda bana destek veren Çukurca ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum"diye konuştu.

PARTNERİnsanlar neden aldatır?İnsanlar neden aldatır?
Son veda! Gözyaşları sel olduSon veda! Gözyaşları sel oldu
Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildiFuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

PKK'ya ağır darbe! Bakanlık açıkladı: 38 terörist öldürüldü

PKK'ya ağır darbe! Bakanlık açıkladı: 38 terörist öldürüldü

Fay hattı sorgulama sayfası MTA! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bir tıkla öğrenin

Fay hattı sorgulama sayfası MTA! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bir tıkla öğrenin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.