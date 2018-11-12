Çukurca’da yetiştirilen Trabzon hurmasının hasadına başlandı

Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)-(DHA)-HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yaşayan Şaban Taş, ilçede ilk kez yetiştirdiği Trabzon hurması olarak da adlandırılan cennet hurmasının hasadına başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Çukurca'nın mikro klima özelliği taşıyan bir ilçe olduğunu, o nedenle tüm meyve ve sebzelerin rahatlıkla yetişebildiğini söyledi. Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Köprülü Köyü'nde yaşayan Şaban Taş, 4 yıl önce Tarım destekli proje kapsamında, evinin bahçesinde Trabzon hurması yetiştirmeye başladı. Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurmasını ilk kez yetiştiren Taş, eskiden beri tropik meyvelerle ilgilendiğini söyledi. Köye gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkuzanoğlu, bahçede hurma hasadı yapan ailenin çalışmalarını izleyip, sohbet etti. ÇUKURCA, MİKRO KLİMA ÖZELLİ TAŞIYOR Kaymakam Ayca, Çukurca'nın mikro klima özelliği gösteren bir ilçe olduğunu belirterek," Adı gibi çukurda kaldığı için her türlü meyvenin, sebzenin yetiştiği bir yer. Narı, inciri, üzümü, dutuyla meşhur olan bir ilçemiz. Bu tarz meyveler burada çok rahat bir şekilde yetişiyor. Şaban Bey de 4 yıl önce İl Tarım Müdürlüğü'nün projeleri kapsamında, bu bahçeyi kurdu. Biz de gelip görmek istedik. Ben kendisini bu girişiminden dolayı tebrik ediyorum ve bu tarz meyve bahçelerin Çukurca’da artmasını temenni ediyorum. İlçemiz iklim itibariyle müsait olduğu için, bu tarz projelerde uygun bir yer. Çiftçilerimiz bu konuda bize gelebilirler. Çünkü, devletimizin bu konularda destekleri oluyor. Bu destekleri alıp, bu tarz girişimlerde bulunabilirler"dedi. TARIM DESTEKLİ PROJE Bahçesine Trabzon hurması yetiştiren Şaban Taş ise, tarım destekli projeler kapsamında, evinin önündeki bahçede Trabzon hurması yetiştirdiğini ifade ederek," Bu yıl hasadına başladık. İyi verim veriyor. İnşallah 5'inci yılında da iyi verim alacağız.Bu hurmanın hasadı 15 Ekim ile 15 Kasım arası yapılıyor. Bu konuda bana destek veren Çukurca ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum"diye konuştu.

