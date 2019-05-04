Çukurca'daki 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne Bakan Soylu da katıldı

Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN- Serdar KARA/YÜKSEKOVA, ÇUKURCA (Hakkari), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne katılmak üzere uçakla Yüksekova ilçesine geldi. Yüksekova'da esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Çukurca'ya geçti.

Hakkari kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan, 7 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde, huzur ortamının sağlanmasının ardındran geçen yıl 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'nin ilki düzenlendi. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçenin bozulan imajının değiştirilmesi için İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festivalin bu yıl da ikincisi yapılıyor.

Yapılan ikinci festivale, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'la birlikte katıldı. Festivale katılmak üzere gelen Bakan Saylu ve beraberindekileri Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Hakkari Valisi İdrsi Akbıyık, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Esendere Beldiye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar karşıladı.

Bakan Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, burada yapılan karşılama sonrası beraberlerindeki gazeteciler Ahmet Hakan, Nazlı Çelik, Fatih Alyatlı ve Çetin Çetiner ile birlikte Yüksekova ilçe merkezine geçti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki esnafı ziyarete edip, bir süre sohbet etti. Bakan Soylu, tatlı satan bir çocuktan da tatlı tepsisini alarak kendi elliyle vatandaşlara dağıttı.

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra festivalin yapıldığı Çukurca ilçesine geçti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, Çukurca'da 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali' kapsamında bisiklet yarışları, Paıntball Türkiye turnuvasının açılış, kano ve rafting, zipline gösterisi, Fransız Dağcı Jean Françoıs Mercier'in tırmanış gösterisi, offroad yarışları gibi etkinlikleri izleyip, tarihi değirmenleri ziyaret edecek.

Bu arada, 5 günlük program için Çukurca'ya gelen fotoğraf sanatçıları, ilçenin güzelliklerine hayran kaldı. Sanatçılar, bir zamanlar çatışmaların yaşandığı sıfır noktada gezerek ilçenin güzelliklerini fotoğrafladı. Uygun ışık ve doğru açı kollamaya çalışan 450 fotoğraf sanatçısı, birbirleriyle yarışırken, çekilen fotoğraflar ise kaymakamlık tarafından oluşturulan juri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girecek fotoğraflar ise ödüllendirilecek.

SANATÇILAR EVLERDE MİSAFİR EDİLDİ

Konaklama imkanın kısıtlı olduğu ilçede kaymakamlık, gelen misafirler için en büyük desteği ise ilçe halkından aldı. 2 misafirhane dışında otelin olmadığı ilçede vatandaşlar, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen fotoğraf sanatçılarını evlerinde misafir etti.