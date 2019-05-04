Çukurca'daki 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne Bakan Soylu da katıldı

Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN- Serdar KARA/YÜKSEKOVA, ÇUKURCA (Hakkari), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne katılmak üzere uçakla Yüksekova ilçesine geldi. Yüksekova'da esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Çukurca'ya geçti.

Hakkari kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan, 7 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde, huzur ortamının sağlanmasının ardındran geçen yıl 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'nin ilki düzenlendi. Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçenin bozulan imajının değiştirilmesi için İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festivalin bu yıl da ikincisi yapılıyor.

Yapılan ikinci festivale, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'la birlikte katıldı. Festivale katılmak üzere gelen Bakan Saylu ve beraberindekileri Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda Hakkari Valisi İdrsi Akbıyık, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Esendere Beldiye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar karşıladı.