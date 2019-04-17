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Çukurcalı 37 ilkokul öğrencisi kitap yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:57 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yaşayan 37 ilkokul öğrencisi 10 yıl sonra Türkiye'de ve Çukurca'da görmek istedikleri dünyayı anlatan "Zap Suyu Düşleri" adlı kitap yazdı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yaşayan 37 ilkokul öğrencisi 10 yıl sonra Türkiye'de ve Çukurca'da görmek istedikleri dünyayı anlatan "Zap Suyu Düşleri" adlı kitap yazdı. Kitabın tanıtımı için ilk defa yaşadıkları yerden ayrılarak İstanbul'a gelen çocukların yazdıklarını bir araya getiren yazar koçu Elif Ayla "Çocuklar 10 yıl sonra Türkiye'de ve Çukurca'da ne görmek istiyorlar? Nasıl bir Çukurca hayal ediyorlar? Bunu anlattılar. İnşallah 10 yıl sonra her şey onların anlattığı gibi olur." dedi.

BAZILARI YAZDI BAZILARI ÇİZDİ

Çukurca kaymakamlığının organizasyonu ile bölgede yaşayan 37 ilkokul öğrencisi bir araya gelerek bir çocuk kitabı yazdı. Çocuklardan bazıları 10 yıl sonra olmasını istedikleri hayallerini yazarak bazıları ise resimler çizerek kitaba katkıda bulundu. Çocukların yazdıkları yazar koçu Elif Ayla ile Çizer koçu Elif Yemenici tarafından bir araya getirildi.

İLK DEFA İSTANBUL'A GELDİLER

Kitabın yayınlanmasının ardından 37 yazar ve çizer çocuk ilk defa Çukurca'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Çocuklar İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezerken, pek çoğu da hayatlarında ilk gez gördükleri denize ve İstanbul boğazına hayran kaldı.

"iNŞALLAH 10 YIL SONRA HEY ŞEY ONLARIN DÜŞLEDİĞİ GİBİ OLUR"

Çocukların yazdıklarını bir araya getiren yazar koçu Elif Ayla, "Çocuklarımızla birlikte oradaki hayatlarını, ne yaşadıklarını, hayatlarını, ne hissettiklerini, geleceğe dair nasıl umutları olduğunu konuştuğumuz ve kitaplaştırmaya karar verdiğimiz bir projeydi. Çukurca Kaymakamı Temel Ayça bize çok destek oldu. Çocuklarımızla hikayemizin çatısını kurduk. Çalışmalarımız sonucunda bu kitap ortaya çıktı. Çocuklar 10 yıl sonra Türkiye'de ve Çukurca'da ne görmek istiyorlar? Nasıl bir Çukurca hayal ediyorlar? Bunu anlattılar kitaplarında. İnşallah 10 yıl sonra her şey onların düşledikleri gibi olur. 10 yıl sonra insanlar balayına Bodrum'a değil de Çukurca'ya gelirler." dedi.

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