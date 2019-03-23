Çukurcalı gençler milli takıma Zap Suyu'nda hazırlanıyor 

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yeni kurulan rafting takımının sporcuları, milli takım seçmelerine Zap Suyu'nda hazırlanıyor.

Çukurca Kaymakamlığı tarafından Narlı köyünde yaptırılan Rafting Geliştirme Merkezi'nin açılmasının ardından, ilçede 4 kişilik rafting takımı kuruldu. Sporcular Emir Çakır, Muhammet Ayar, Furkan Sevi ve İbrahim Kanat'tan oluşan rafting takımı, aylardır kar- yağmur demeden Zap Suyu'nda milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Antrenörlerinin eşliğinde haftanın 7 günü saatlerce antrenman yapan takımın kaptanı Emir Çakır, Bir yıl öncesine kadar Zap Suyu'nda sadece yüzüyorduk. Rafting merkezi açıldığında müracaat ederek çalışmalara katıldık. Kısa sürede çok sevdik. Her gün düzenli antrenman yaparak milli takıma seçilmeye çalışıyoruz. Bize güvenenleri mahcup etmek istemiyoruz dedi.

