HABER

Çukurcalı gençler milli takıma Zap Suyu'nda hazırlanıyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yeni kurulan rafting takımının sporcuları, milli takım seçmelerine Zap Suyu'nda hazırlanıyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yeni kurulan rafting takımının sporcuları, milli takım seçmelerine Zap Suyu'nda hazırlanıyor.
Çukurca Kaymakamlığı tarafından Narlı köyünde yaptırılan Rafting Geliştirme Merkezi'nin açılmasının ardından, ilçede 4 kişilik rafting takımı kuruldu. Sporcular Emir Çakır, Muhammet Ayar, Furkan Sevi ve İbrahim Kanat'tan oluşan rafting takımı, aylardır kar- yağmur demeden Zap Suyu'nda milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Antrenörlerinin eşliğinde haftanın 7 günü saatlerce antrenman yapan takımın kaptanı Emir Çakır, Bir yıl öncesine kadar Zap Suyu'nda sadece yüzüyorduk. Rafting merkezi açıldığında müracaat ederek çalışmalara katıldık. Kısa sürede çok sevdik. Her gün düzenli antrenman yaparak milli takıma seçilmeye çalışıyoruz. Bize güvenenleri mahcup etmek istemiyoruz dedi.

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
Ali Yalçın: “3600 ek gösterge kapsamlı ele alınmalı”Ali Yalçın: “3600 ek gösterge kapsamlı ele alınmalı”
Araplar’ın Karadeniz’de yeni rotası Giresun ve OrduAraplar’ın Karadeniz’de yeni rotası Giresun ve Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.