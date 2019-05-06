HAKKARİ (AA) - MESUT VAROL/MEHMET DAYAN - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" için ilçeye gelen 320 fotoğrafçı, sağlanan huzur ortamında doğal güzellikleri ve kültürel değerleri çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. İçişleri Bakanlığının himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival büyük ilgi gördü. Yamaç paraşütü, dağ tırmanışı, off-road, ziblen, bisiklet, rafting, paintball, trekking, Türkiye Paintball Şampiyonası 1. Ayak Müsabakası ve birçok etkinliğin düzenlendiği festivale 320 fotoğraf tutkunu katıldı. Yurt içi ve dışından gelen fotoğrafçılar, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı kentte doğal güzellikler ve kültürel değerleri fotoğrafladı. Terörden temizlenen dağlarda Alpler ve Himalayalar'ı aratmayan güzelliklerin fotoğraflarını çeken fotoğraf tutkunları, Zap Suyu kenarında yapılan etkinlikleri de takip etmenin heyecanını yaşadı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri (Özel) O artık dünyanın en mutlu ‘cam’ annesi Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Dört gün süren festivalde vatandaşların evlerinde ağırladığı fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğraflarla da ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladı. - "Etkinlikler bölgenin geliştirilmesi açısından çok sevindirici" Kaymakam Temel Ayca, terör ve terörizmle mücadelede önemli mesafe katettiklerini belirtti. İki yıl içerisinde bölgede huzur ve güven ortamının tesis edildiğini anlatan Ayca, şunları söyledi: "Güvenlik güçlerimiz sayesinde ortam bu tür etkinlikleri yapmaya uygun hale geldi. Güvenlik güçlerimiz kahramanca mücadele etti ve bölgemizi terörden temizledi. Bir zamanlar adı terörle anılan Çukurca'da bunları yapabiliyorsak aslında geldiğimiz noktayı çok güzel özetliyor. Bu etkinlikler bölgenin geliştirilmesi açısından çok sevindirici." Hatay'dan katılan fotoğraf tutkunu Mehmet Arslan da ön yargılarla geldiği ilçede insanların misafirperverliğine, sıcaklığına ve doğal güzelliklere hayran kaldığını söyledi. Önceki yıl da festival için ilçeye geldiğini ve iki yılda ilçenin her yönüyle değişip geliştiğini gördüğünü ifade eden Arslan, şunları kaydetti: