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Çukurca'ya Moldovalı gelin geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 22:18 | Son Güncelleme

Çalışmak için gittikleri ABD'nin New York eyaletinde tanışan Moldovalı Aliona Zabrian ile Çukurcalı Ramazan Deniz, Irak sınırındaki ilçede yöresel adetlere uygun yapılan düğünle evlendi - Ramazan Deniz: "Aliona ile 6 yıl önce tanıştık ve evlilik kararı aldık. Ona evlendiğimizde memlekette böyle bir düğün yapacağımızı anlattım, kabul etti. Çok güzel bir düğünümüz oldu" - Aliona Zabrian: "Buradaki insanlar çok iyi ve cana yakın. Bir haftadır buradayım, herkes benimle yakından ilgileniyor, sürekli ihtiyaçlarımı soruyor"

HAKKARİ (AA) - Çalışmak için gittikleri ABD'nin New York eyaletinde tanışan Moldovalı Aliona Zabrian ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Ramazan Deniz, Irak sınırındaki ilçede 2 gün süren yöresel düğünle evlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 6 yıl önce New York'a giden 38 yaşındaki Ramazan Deniz ile iş yerinde tanıştığı 32 yaşındaki Aliona Zabrian hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

Ailelerinin de destek verdiği çift için Çukurca ilçesinde yöresel adetlere uygun düğün yapıldı.

Gelinin yakınlarının da katıldığı düğünde davetliler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı, halay çekti.

Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde davetlilerle halay çeken, yöresel oyunları oynayan "yabancı gelin", sempatik tavırlarıyla da ilgi odağı oldu.

- "Buradaki insanlar çok iyi"

Aliona Zabrian, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurca'ya gelmenin kendisi için büyük bir değişiklik olduğunu söyledi.

Çok güzel bir ortamla karşılaştığını anlatan Zabrian, şöyle konuştu:

"Buradaki insanlar çok iyi ve cana yakın. Bir haftadır buradayım, herkes benimle yakından ilgileniyor, sürekli ihtiyaçlarımı soruyor. Sürekli 'Bir isteğin var mı. Senin için ne yapabiliriz' diye soruyorlar. Yemekleri çok güzel. Yaprak sarmasını çok sevdim. Gelirken bu ortama uyum sağlasınlar diye ailemi de getirdim. Herkese çok teşekkür ederim. Dün akşamdan beri buradaki insanlarla beraber eğlendim, halay çektim, oynadım."

- "Ona yöresel düğün yapacağımızı söylemiştim"

Damat Ramazan Deniz ise sevdiği insanla evlendiği için mutlu olduğunu belirterek, "Aliona ile 6 yıl önce tanıştık ve evlilik kararı aldık. Ona evlendiğimizde memlekette böyle bir düğün yapacağımızı anlattım, kabul etti. Çok güzel bir düğünümüz oldu. Kendisi de çok güzel uyum sağladı. İnsanlarla iletişim kurdu." diye konuştu.

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amerikanlı Çukurca gelin

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