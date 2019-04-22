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Çukurca'ya nisan karı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi, nisan ayında yağan karla beyaza büründü.

Çukurca'ya nisan karı

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Sabah kar manzarasıyla uyanan ilçe sakinleri, şaşkınlık yaşadı.
Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan yağmur, bu sabaha karşı kar yağışına dönüştü. Kısa sürede ilçe beyaza bürünürken, kar kalınlığı, ilçe merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Sabah kar manzarasıyla uyanan ilçe sakinleri, şaşkınlık yaşarken, uzun yıllar sonra nisanda kar gördüklerini söyledi.
Öte yandan Van- Hakkari yolu üzerinde bulunan, 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de kar yağışı ve sis etkili oldu. Zaman zaman tipi de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bölgeye kar küreme araçları gönderildi. Bölgedeki kar kalınlığının ise 7 santimetreyi bulduğu belirtildi.

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Çukurca'ya nisan karıÇukurca'ya nisan karıÇukurca'ya nisan karı

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