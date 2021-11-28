Çukurda cesetleri bulunmuştu! Yasak aşk iddiası araştırılıyor

Gaziantep'te 3 gündür haber alınamayan İbrahim Canmaya ve arkadaşı Harun Özyer'in, Karkamış ilçesi Günçay Mahallesi'nde dağlık alandaki çukurda önceki akşam cesetleri bulundu. Yapılan incelemede 2 arkadaşın dövüldükten sonra başına sert cisimle vurulup, öldürüldüğü belirlendi. Canmaya ve Özyer, yapılan otopsi sonrası toprağa verilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de cinayete ilişkin soruşturma başlattı. Özyer ve Canmaya'nın başlarına küreklerle vurularak öldürülüp, yine küreklerle açılan çukura atıldıkları öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Onlarca kişiyle görüşen ekipler, Harun Özyer'in evli olan E.A. ile ilişkisi olduğuna dair iddialar üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Olay günü E.A.'nın, babasının evindeyken Harun Özyer'i konuşma bahanesiyle çağırdığını ve Özyer'in de olay yerine arkadaşı İbrahim Canmaya ile gittiği öğrenildi. Çalışma yürüten 5 farklı özel ekip, 2 arkadaşın öldürüldüğü bölgede görüşmeler yapıp, Oğuzeli ve Karkamış arasındaki tüm Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, E.A.'nın eşi Derviş A., babası İsrafil Kılıç ve kardeşleri Oğuz ve Uğur Kılıç'ın telefon sinyallerini takip etti.

ARAÇ, CESETLERDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA YAKILMIŞ

Telefon sinyallerinin ardından Günçay Mahallesi'nde çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesetlerin gömülü olduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta, hedef şaşırtmak amacıyla planlandığı düşünülen, yakılmış araç buldu. Gözaltına alınan Derviş A.'nın itirafları üzerine eşi E.A. ile E.A.'nın kardeşleri Oğuz ve Uğur K. ile babası İsrafil K. de gözaltına alındı. Ekiplerin, emniyetteki ifadeler sonrası 2 gencin cesetlerine ulaştığı öğrenildi.

E.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, babası İsrafil K., kardeşleri Oğuz ve Uğur K. ile eşi Derviş A. da sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)

