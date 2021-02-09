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Çukurda mahsur kalan ineği kurtarma operasyonu havadan görüntülendi

09.02.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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Pendik’te bir çiftlikte bulunan inek, gübre çukuruna düşerek mahsur kaldı.

Pendik’te bir çiftlikte bulunan inek, gübre çukuruna düşerek mahsur kaldı. İneğin sahipleri saatler boyunca ineği kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Çukurda mahsur kalan inek, itfaiyenin çabası ve iş makinesi yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Hayvanı mahsur kaldığı çukurdan kurtarma operasyonu drone ile havadan görüntülendi.

Olay Pendik Yenişehir Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre çiftlikte bulunan bir inek, öğle saatlerinde buradaki gübre çukuruna düştü ve mahsur kaldı. İneğin sahipleri yaklaşık 4 saat boyunca ineği mahsur kaldığı yerden kurtarmaya çalıştı. İneği kendi başlarına kurtaramayacaklarını anlayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ile iş makinesi geldi. Çukurda mahsur kalan ve dermansız halde olan inek, halatlar ile bağlanıp iş makinesiyle çekilerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

İneği gübre çukurunda mahsur kalan Vedat Kekeç, “Olay saat 12’de oldu. Hayvan gübreye battı. Çıkarmak için uğraştık, çıkaramadık. İtfaiyeyi aradık. İş makinesiyle çıkardık. 12’den beri buradaydı. Hayvan gitmiş oraya düşmüş” dedi.

Öte yandan, ineğin mahsur kaldığı çukurdan kurtarılma anları drone ile havadan görüntülendi.

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