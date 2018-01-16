MAGAZİN

Çukur'da Yamaç'tan Baykal'a büyük şok! 'Kendisine beyefendi dedirten bir...'

ÇUKUR HABERLERİ | 16.01.2018 01:03 | Son Güncelleme 6 saat önce

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 12. bölümünde, Beyefendi olarak anılan gizemli karakter Baykal'a Yamaç büyük bir şok yaşattı. Çukur'un 12. bölüm finalinde ise, İdris Koçavalı'yı Vartolu'nun üvey babası Kasım aradı ve Salih'in yaşadığını söyledi.

Çukur'da Yamaç'tan Baykal'a büyük şok! 'Kendisine beyefendi dedirten bir...'

Çukur’un 12. bölümünde, Baykal’ın şirketi Vartolu’ya devretmesini ve ortadan kaybolmasını istediği Münir soluğu Yıldız’ın çalıştığı pavyonda aldı.

Sarhoş olan Münir’den Çukur adını duyunca bilgi almaya çalışan ve ortada bir tuzak olduğunu duyan Yıldız, bunları Sena’yla paylaştı. Baykal, Vartolu’dan İdris’in evini neden kurtardığını öğrenmek istedi. Vartolu’nun o evde dikkatini çeken biri olduğunu söyleyen Baykal, Vartolu’yu tehdit etti. Saadet’e bir şey olmasından korkan Vartolu, ona evli olduğunu söyleyerek kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. İdris, gerçek adı Mihriban olan Gonca'nın evlenip bir çocuk sahibi olduğunu Paşa ve Emmi ile paylaşarak o çocuğun bulunmasını istedi. Avukat Nazım’ın gelmesiyle Sena’nın boşanmak istediğini öğrenen Yamaç, sinirlerine hakim olamayarak soluğu Sena’nın yanında aldı. Sultan, İdris’in çocuğu bulmasını engellemek için Paşa’dan yardım istedi. Her yerde Münir’i arayan Yamaç, Selim’e onu bulmasını emretti. Münir’in ikinci kez pavyona geldiğini öğrenen Sena hayatını riske atarak pavyona gitti ve Münir’den bilgi almaya çalıştı.

Polislerin gelmesiyle Sena, apar topar pavyondan uzaklaştırıldı. Sena’nın pavyona gittiğini öğrenen Yamaç, Sena’ya hesap soracakken duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yamaç’ın isteğiyle Aliço, Feyyaz’ın oğlunun katilini bulmak için kamera kaydını izledi ve vuran kişiye ulaştı. Gonca’nın oğlunun izini süren İdris, yurt müdüründen Salih adında çocuğun olduğunu fakat öldüğünü öğrendi. Vartolu’nun yardımıyla Münir’i bulan Selim, Yamaç’a getireceği sırada Münir’in Feyyaz’ın adamları tarafından kaçırılmasıyla şoke oldu. Sultan’la konuşmak için İdris’in evine giden Vartolu’nun Saadet’i gördüğü dakikalar izleyenleri derinden etkilerken, İdris’i arayan Kasım ona oğlu Salih’in ölmediğini söyledi.

Çukur’un merakla beklenen 13. bölümü 22 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur çukur 12 bölüm

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

İlginizi Çekebilir

Çukur'da Yamaç, Vartolu'dan Meke'nin intikamını aldı!

Çukur'da Yamaç, Vartolu'dan Meke'nin intikamını aldı!

Çukur 11. bölüm fragmanı...Yamaç'tan Vartolu'ya büyük şok!

Çukur 11. bölüm fragmanı...Yamaç'tan Vartolu'ya büyük şok!

Çukur 10. bölüm 1. fragmanı...Koçovalılar'ın yardımına Vartolu yetişiyor!

Çukur 10. bölüm 1. fragmanı...Koçovalılar'ın yardımına Vartolu yetişiyor!

Çukur'da Yamaç'tan Kumburgazlı Serdar'a acı sürpriz!

Çukur'da Yamaç'tan Kumburgazlı Serdar'a acı sürpriz!

Çukur'un en heyecanlı bölümü geliyor!

Çukur'un en heyecanlı bölümü geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çukur 13. bölümden ilk sahne! Vartolu'dan Yamaç'a Medet sürprizi!

Çukur 13. bölümden ilk sahne! Vartolu'dan Yamaç'a Medet sürprizi!

Çukur’un 12. bölüm 2. fragmanı...Yamaç'tan Selim'e çok sert çıkış!

Çukur’un 12. bölüm 2. fragmanı...Yamaç'tan Selim'e çok sert çıkış!

Çukur 12. yeni bölüm fragmanı izle: İdris, Gonca'nın çocuğunun peşinde!

Çukur 12. yeni bölüm fragmanı izle: İdris, Gonca'nın çocuğunun peşinde!

Çukur 12. bölüm fragmanı yayınlandı...İdris, Vartolu gerçeğini öğreniyor!

Çukur 12. bölüm fragmanı yayınlandı...İdris, Vartolu gerçeğini öğreniyor!

Çukur'da Yamaç, Vartolu'dan Meke'nin intikamını aldı!

Çukur'da Yamaç, Vartolu'dan Meke'nin intikamını aldı!

Çukur’un 12. bölümünden ilk sahne...Yamaç Sena'dan vaz mı geçiyor?

Çukur’un 12. bölümünden ilk sahne...Yamaç Sena'dan vaz mı geçiyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.