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Çukurda yaralı bulunan tilki kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 10:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, artezyen kuyusunda yaralı olarak bulunan tilki, itfaiye ve Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Hayvan Barınağı veterineri tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı.

Çukurda yaralı bulunan tilki kurtarıldı

Faruk ÇARK/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, artezyen kuyusunda yaralı olarak bulunan tilki, itfaiye ve Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Hayvan Barınağı veterineri tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı.
Tire'de yaşayan Tacettin Uçkun, dün sabah Çatal Mevkisi'ndeki ağaçlık alanda bulunan artezyen kuyusu içinde yaralı tilki olduğunu fark etti. Kendi imkanları ile tilkiyi kurtaramayan Uçkun, Facebook'tan canlı yayın yaparak hayvanseverlerden yardım istedi. Uçkun, durumu itfaiye ve Tire Belediyesi'ne de bildirdi. Olay yerine itfaiye ve Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Hayvan Barınağı'nın veterineri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı tilkiyi özel bir aparatla boynundan yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Sağ arka bacağından yaralı olan tilki, Tire Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülüp, tedaviye alındı. Zavallı hayvanın tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi. Yaralı tilkiyi bulan Tacettin Uçkun, "Her ne kadar yabani bir hayvan olsa da o da bir can taşıyor. Yaralı tilkiyi çukurun içinde görünce içim parçalandı. Onu o halde orada bırakamazdım. Her türlü imkanı kullanıp, yardım gelmesini sağladım. Sonuçta, 'Tilkilerin de ekolojik dengede önemli bir payı var' diye düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çukurda yaralı bulunan tilki kurtarıldıÇukurda yaralı bulunan tilki kurtarıldı

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