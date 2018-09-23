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ÇUKURDA YARALI BULUNAN TİLKİ KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, bir artezyen kuyusunda yaralı olarak bulunan bir tilki itfaiye ve Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Hayvan Barınağı veterineri tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, bir artezyen kuyusunda yaralı olarak bulunan bir tilki itfaiye ve Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Hayvan Barınağı veterineri tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı. Tire'de yaşayan Tacettin Uçkun, dün (Cumartesi) sabah Çatal Mevkisi'ndeki ağaçlık alanda bulunan bir artezyen kuyusu içinde yaralı bir tilki olduğunu fark etti. Kendi imkanları ile tilkiyi kurtaramayan Uçkun, Facebook'tan canlı yayın yaparak hayvanseverlerden yardım istedi. Uçkun, durumu itfaiye ve Tire Belediyesi'ne de bildirdi. Olay yerine itfaiye ve Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Hayvan Barınağı'nın veterineri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı tilkiyi özel bir aparatla boynundan yakalayarak, etkisiz hale getirdi. Sağ arka bacağından yaralı olan tilki, Tire Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülüp, tedaviye alındı. Zavallı hayvanın tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi. Yaralı tilkiyi bulan Tacettin Uçkun, Her ne kadar yabani bir hayvan olsa da o da bir can taşıyor. Yaralı tilkiyi çukurun içinde görünce içim parçalandı. Onu o halde orada bırakamazdım. Her türlü imkanı kullanıp, yardım gelmesini sağladım. Sonuçta, 'Tilkilerin de ekolojik dengede önemli bir payı var' diye düşünüyorum dedi. Görüntü Dökümü ----------------------- -Yaralı tilkinin kurtarılmasından görüntü (Haber-Kamera Faruk ÇARK TİRE (İzmir), (DHA)

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