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Çukurova anız yangınından kurtuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 11:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da anız yangınlarını önlemek amacıyla Adana Valiliği öncülüğünde başlatılan çiftçilerin bilinçlendirilmesi çalışmalarının ardından, anız yangınlarında önemli oranda düşüş yaşandı - Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin: - "Geçmiş yıllara göre anız yangınlarında azalma var. Bugüne kadar 700'ün üzerinde tutanak tuttuk. Bu sene ilk defa savcılığımız konuya farklı bir bakış açısıyla el koymaya başladı. Önümüzdeki sene bunların etkileriyle daha da azalacağını düşünüyoruz" - Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz: - "Denetimlerin sonucunu 2018 yılında gördük. 2017 ve öncesine göre anız yangınlarında yüzde 60 civarında bir azalma oldu. Çiftçilerimize de teşekkür ediyorum"

EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, hasat sonrası yaşanan anız yangınlarında yapılan bilgilendirme çalışmalarının ardından önceki yıla göre yüzde 60 oranında azalma oldu.

Tarımsal üretimde önemli kentler arasında yer alan Adana'da, mısır hasadının ardından anız yakımının yapılmaması için Adana Valiliği öncülüğünde, başta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere bir çok kurum tarafından çiftçileri bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

- "Çiftçimizde bilinç oluştu"

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anız yangınının önlenmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını, çiftçilere anız yakımıyla toprağa verdikleri zararı anlattıklarını söyledi.

Anız yangınlarının, çiftçinin uzun vadede zarar gördüğü bir durum olduğunu anlatan Tekin, "Çok ciddi şekilde tarım arazilerine zarar veriyor. Bu gidişle gelecek nesillere aktaracağımız bir toprağımız olmayacak. Bunların önlenmesi, geleceğe bırakacağımız bir miras olabilmesi için de çalışmalarımızı son hızla devam ettiriyoruz. Yapılan çalışmaların ardından çiftçimizde bilinç oluştu. Artık anız yakmak istemiyor." diye konuştu.

Anız yakanlara tarımsal desteklerin verilmemesi, yakmayanlara ekstra mazot ve gübre desteği sağlanmasıyla ilgili Bakanlığa yazı yazdıklarını ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Bakanlığımız bu konuda çalışıyor. İnşallah anız yangını problemi bu şekilde aşılmaya çalışılacak. Geçmiş yıllara göre anız yangınlarında azalma var. Bugüne kadar 700'ün üzerinde tutanak tuttuk. Bu sene ilk defa savcılığımız konuya farklı bir bakış açısıyla el koymaya başladı. Önümüzdeki sene bunların etkileriyle daha da azalacağını düşünüyoruz. Şu anda yakılan tüm parsellerin tespit çalışmalarını yapıyoruz. Bunları toparlayıp gerekli işlemin yapılması için savcılığa intikal ettireceğiz. Bir parsel dahi kalmayacak."

Anızın ekonomik değer olarak enerji üretiminde kullanılması için 5 firma ile görüştüklerini de kaydeden Tekin, firmaların yatırımlarını gerçekleştirmesi durumunda, anız yangınlarının 1-2 yıl içinde tamamen biteceğini düşündüğünü söyledi.

- "Yüzde 60 civarında bir azalma oldu"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz da anız yangınlarının önlenmesi amacıyla Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın önderliğinde, Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü, diğer kuruluşlar ve çiftçilerle birlikte hasat döneminden önce çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Anız yakanlarla ilgili denetimlerini sürdürdüklerini kaydeden Kırılmaz, "Anız yakanları tespit ediyoruz, tespit etmeye çalışıyoruz. Bu zor bir süreç. Kolay bir iş değil anız yakanların tespit edilmesi. Anız yakanları tespit ettiğimizde cezai işlem uyguluyoruz." dedi.

Kırılmaz, denetimlerin ve çalışmaların meyvelerini bu yıl almaya başladıklarını belirterek, "2017 yılı ve öncesine göre anız yangınlarında yüzde 60 civarında bir azalma oldu. Çiftçilerimize de teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz de bilinçli hareket ediyor artık. Anızı mümkün olduğunca yakmamaya çalışıyorlar. Ama yine de çalışmalarımıza ve denetimlerimize rağmen anız yakmalar oluyor. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın sorumlu davranması lazım." şeklinde konuştu.

Adana'nın, Türkiye'de hava kirliliği az olan illerden birisi olduğuna dikkati çeken Kırılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adana'da istasyonlarımızda sürekli hava kirlilikleri ölçülmekte. Anız yangınları olduğu zaman normal verilerin üzerine çıkılıyor. Ama bu Adana'da halk sağlığını tehdit edecek boyutta değil. Zaten o boyutta olsa gerekli işlem ve uyarılarımızı yaparız. Sadece anız yakıldığında hava kirliliği oluşmakta. Bir de kışın doğalgaz olmayan bazı bölgelerde ısınmak için soba yakılması sebebiyle kirlilik oluşmakta. Ama Adana ilimiz Türkiye genelinde hava kirliliği problemi yaşamayan illerimizden bir tanesidir."

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