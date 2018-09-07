Çukurova anız yangınından kurtuluyor

EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, hasat sonrası yaşanan anız yangınlarında yapılan bilgilendirme çalışmalarının ardından önceki yıla göre yüzde 60 oranında azalma oldu. Tarımsal üretimde önemli kentler arasında yer alan Adana'da, mısır hasadının ardından anız yakımının yapılmaması için Adana Valiliği öncülüğünde, başta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere bir çok kurum tarafından çiftçileri bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. - "Çiftçimizde bilinç oluştu" Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anız yangınının önlenmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını, çiftçilere anız yakımıyla toprağa verdikleri zararı anlattıklarını söyledi. Anız yangınlarının, çiftçinin uzun vadede zarar gördüğü bir durum olduğunu anlatan Tekin, "Çok ciddi şekilde tarım arazilerine zarar veriyor. Bu gidişle gelecek nesillere aktaracağımız bir toprağımız olmayacak. Bunların önlenmesi, geleceğe bırakacağımız bir miras olabilmesi için de çalışmalarımızı son hızla devam ettiriyoruz. Yapılan çalışmaların ardından çiftçimizde bilinç oluştu. Artık anız yakmak istemiyor." diye konuştu.

Anız yakanlara tarımsal desteklerin verilmemesi, yakmayanlara ekstra mazot ve gübre desteği sağlanmasıyla ilgili Bakanlığa yazı yazdıklarını ifade eden Tekin, şunları söyledi: "Bakanlığımız bu konuda çalışıyor. İnşallah anız yangını problemi bu şekilde aşılmaya çalışılacak. Geçmiş yıllara göre anız yangınlarında azalma var. Bugüne kadar 700'ün üzerinde tutanak tuttuk. Bu sene ilk defa savcılığımız konuya farklı bir bakış açısıyla el koymaya başladı. Önümüzdeki sene bunların etkileriyle daha da azalacağını düşünüyoruz. Şu anda yakılan tüm parsellerin tespit çalışmalarını yapıyoruz. Bunları toparlayıp gerekli işlemin yapılması için savcılığa intikal ettireceğiz. Bir parsel dahi kalmayacak." Anızın ekonomik değer olarak enerji üretiminde kullanılması için 5 firma ile görüştüklerini de kaydeden Tekin, firmaların yatırımlarını gerçekleştirmesi durumunda, anız yangınlarının 1-2 yıl içinde tamamen biteceğini düşündüğünü söyledi. - "Yüzde 60 civarında bir azalma oldu" Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz da anız yangınlarının önlenmesi amacıyla Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın önderliğinde, Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü, diğer kuruluşlar ve çiftçilerle birlikte hasat döneminden önce çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.