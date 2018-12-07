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Çukurova Belediyesi'nde eski zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 19:25 | Son Güncelleme

ÖNCE KOMİSERE, SONRA MÜDÜRE SALDIRMIŞ Hastanede ağır yaralı olan Zabıta Amiri Kenan Sönmez'i ziyaret eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, olay öncesinde, Halk Günü etkinliğinin ardından belediye dışında başka bir etkinliğe gittiğini söyledi.

Çukurova Belediyesi'nde eski zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (5)

ÖNCE KOMİSERE, SONRA MÜDÜRE SALDIRMIŞ
Hastanede ağır yaralı olan Zabıta Amiri Kenan Sönmez'i ziyaret eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, olay öncesinde, Halk Günü etkinliğinin ardından belediye dışında başka bir etkinliğe gittiğini söyledi. Başkan Çetin, saldırganın belediye binasında önce Zabıta Komiseri Habil Aykan'a silahlı saldırıda bulunduğunu, sonra Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu'yu odasında öldürdüğünü söyledi. Ahmet Altuğ'un daha sonra yaralı Kenan Özdemir'e saldırıda bulunduğunu belirten Çetin, "Olayın bir şahsi meseleden kaynaklandığı söyleniyor. Aralarında görev değişikliğinden kaynaklı, daha öncesine dayalı tartışma yaşandığı söyleniyor. Ama bir insan görev yeri değiştirildi diye 5 dakikada kendi aralarında çözebilecekleri konuyu; birbirinden değerli iki kardeşimizin hayatını kaybetmesi, birinin de yaşam mücadelesi vermesi beni gerçekten çok üzdü" dedi.
'SİLAHI BİNA İÇİNDE BIRAKMIŞ OLABİLİR'
Başkan Soner Çetin, saldırganın silahı belediye binasına nasıl soktuğu konusunda sorulan bir soruya ise "Belki daha önceden de bina içerisinde bırakmış olabilir. Bilemiyorum yani bu işi, taammüden yaptıysa daha önceden tasarladıysa. Bir müdüre görev verdikten sonra onun iç düzende yapacağı düzenlemeye karışamayız. Bu arkadaşı, rahmetli Müdürümüz Cengiz Aydoğdu, 'Ben bununla çalışacağım' demiş almış yanına. Zabıta personeli başka bir birimde görev yaparken, yanına getirmiş üstelik. Daha sonra ne yaşanmışsa ne olmuşsa bilemiyoruz. Onu da dönmüş başka bir birime vermiş. Önce yol işlerine vermiş. Saldırgan demiş ki 'Şantiyeye gidip gelmem zor oluyor', ondan sonra arkadaşlarla görüşüyor rica ediyor. Sonrasında bina içerisinde yapı kontrolde görev veriliyor kendisine. Yine zabıta memurluğu görevi devam ediyor. Yani bu kurumun içerisinde olağan bir görev değişikliği."

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Çukurova Belediyesi'nde eski zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (5)Çukurova Belediyesi'nde eski zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (5)Çukurova Belediyesi'nde eski zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (5)

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