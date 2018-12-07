HABER

Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 16:53 | Son Güncelleme

ZABITA MÜDÜRÜ ÖLDÜ, SALDIRGAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Çukurova Belediyesindeki saldırıda yaralanan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu hayatını kaybetti.

ZABITA MÜDÜRÜ ÖLDÜ, SALDIRGAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Çukurova Belediyesindeki saldırıda yaralanan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu hayatını kaybetti. Saldırgan etkisiz hale getirildi.

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 7 gözaltıŞanlıurfa’da terör operasyonu: 7 gözaltı
‘İnsan Neyle Yaşar’ müzikal oyunu, Akıngüç Oditoryumu'nda‘İnsan Neyle Yaşar’ müzikal oyunu, Akıngüç Oditoryumu'nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

İlk kez denediği uyuşturucu liseli Serhat'ın sonu oldu!

İlk kez denediği uyuşturucu liseli Serhat'ın sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

Yaptıkları şey 'pes' dedirtti! Kafalarını kaldırmadılar

Yaptıkları şey 'pes' dedirtti! Kafalarını kaldırmadılar

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

2018'in en popüler Youtube videoları belli oldu

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.