Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı (5)

ZABITA M\u00dcD\u00dcR\u00dc \u00d6LD\u00dc, SALDIRGAN B\u00d6YLE G\u00d6R\u00dcNT\u00dcLEND\u0130 \u00c7ukurova Belediyesindeki sald\u0131r\u0131da yaralanan Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcr\u00fc Cengiz Aydo\u011fdu hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Sald\u0131rgan etkisiz hale getirildi.NASA a\u00e7\u0131klad\u0131: Uzayl\u0131lar D\u00fcnya'ya gelmi\u015f olabilir\u00c7ar\u015f\u0131 izninde taksi \u00e7alan 2 er, polisten ka\u00e7arken kaza yapt\u0131, yaraland\u0131\u015eanl\u0131urfa\u2019da ter\u00f6r operasyonu: 7 g\u00f6zalt\u0131
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