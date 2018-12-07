Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı (6)

ZABITA M\u00dcD\u00dcR\u00dc \u00d6LD\u00dc, SALDIRGAN B\u00d6YLE G\u00d6R\u00dcNT\u00dcLEND\u0130 \u00c7ukurova Belediyesindeki sald\u0131r\u0131da yaralanan Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcr\u00fc Cengiz Aydo\u011fdu hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Sald\u0131rgan etkisiz hale getirildi.PARTNERSosyal Medyan\u0131n Di\u011fer Y\u00fcz\u00fc: Tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131 Birinin Foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u0130ki Y\u0131ld\u0131r Birebir Taklit Eden Kad\u0131n\u00c7ukurova Belediyesi'nde zab\u0131ta deh\u015fet sa\u00e7t\u0131: 2 \u00f6l\u00fc, 1 yaral\u0131 (2)- Yeniden\u00c7ar\u015f\u0131 izninde taksi \u00e7alan 2 er, polisten ka\u00e7arken kaza yapt\u0131, yaraland\u0131
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