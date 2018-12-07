Çukurova Belediyesi'nde zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Nuri PİR- Çağlar ÖZTÜRK- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova Belediyesi'nde amirliği alındıktan sonra zabıta memuru olarak çalışmaya devam eden Ahmet Altuğ, tartıştığı Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile 2 zabıta memurunu kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ağır yaralanan 3 kişiden, eski emniyet müdürü olduğu öğrenilen Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan hastanede öldü. Kenan Özdemir'in tedavisi sürerken, bahçeye çıkarak tabancasını çenesine dayayan saldırgan Altuğ, yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucunda teslim oldu.

Olay saat 16.00 sıralarında, Çukurova Belediye binasının birinci katında, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu'nun makam odasının önünde meydana geldi. Eski zabıta amiri olan ve rütbesi alındıktan sonra zabıta memuru olarak görev yapmaya devam eden Ahmet Altuğ, bilinmeyen nedenle Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve 2 zabıta ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce cinnet getiren Ahmet Altuğ, belindeki tabancasını çekip, karşısındaki 3 kişiye kurşun yağdırdı. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu, Zabıta Komiseri Habil Aykan ve Zabıta Amiri Kenan Özdemir, kanlar içinde yerde kaldı.

Saldırgan Ahmet Altuğ ise elindeki tabancayla bahçeye çıkarak, bir bankın üzerine oturdu. Altuğ daha sonra da tabancayı çenesinin altına dayadı.

Bu sırada belediye binasına çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Zabıta Amiri Kenan Özdemir'in ise tedavisi sürüyor.

Özel Hareket ekiplerinin de sevk edildiği belediye binasının bahçesindeki bankta tabanca çenesine dayalı halde oturan Ahmet Altuğ, yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucunda teslim oldu.

Gözaltına alınan Altuğ, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürülürken, polis tartışmanın çıkış nedenini araştırıyor.