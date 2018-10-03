Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda çalışmalar durdu iddiası

Haber-Kamera Tolunay DUMANTARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde temeli 2013'te atılan Uluslararası Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının yüklenicisi Bayburt Grup'un ödenek yetersizliği nedeni ile 750 işçiyi işten çıkardığı ve bu nedenle inşaattaki çalışmaların durduğu öne sürüldü. Şantiye sahasında toplanıp yaklaşık 3 aydır maaş alamadıklarını ve şirket araçlarına yazılan cezaların dahi ödenmediğini iddia eden işçiler, yaklaşık 750 kişinin işten çıkartıldığını iddia etti. Temeli 2013'te atılmasına rağmen çeşitli sebeplerle sekteye uğrayan havalimanı inşaatındaki çalışmalar, 2017 Nisan ayında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in katıldığı temel atma töreni ile yeniden başlamış, Bakan Arslan, yılda 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağı planlanan havalimanını 29 Ekim'de açmak istediklerini söylemişti.
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