Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 18 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek etkinlik saat 20.00'de başlayacak.

Dünyaca ünlü İngiliz orkestra şefi Rumon Gamba'nın yöneteceği konserde, keman sanatçısı Berfin Aksu ve vurmalı çalgılar sanatçısı Aykut Köselerli solist olarak görev yapacak.

Konserde Berfin Aksu, Fazıl Say'ın geleneksel Türk müziği ile Avrupa müzik kültürü arasında köprü kuran eseri "Haremde 1001 Gece Keman Konçertosu"nu seslendirecek.

