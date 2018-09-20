Çukurova filme doyacak

Bu kapsamda oyuncular Hasan Yıldız, Dündar Aydınlı, Yılmaz Terzioğlu, Necdet Kökeş, Yukup Yavru, Yavuz Karataş, Salih Eskicioğlu , Oktay Yavuz, Coşkun Göğen, Sönmez Yıkılmaz, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Cevdet Arıkan, Ali Güney, Resul Biçer, Mustafa Dik, Mehmet Yüksel, Zülfikar Öner, Ertan Güntav, Burhan Kocataş, Engin Aksu ile set amiri Yusuf Özel, ışık şefi Metin Devrim ve film makinistleri Bahri Kırmızıay ve Sabri Şenevi özel emek ödüllerini alacak.

Kentin bu köklü geleneği 1960'lı yıllardan beri sürdürdüğünü ifade eden Dikilitaş, "1960'lı yıllarda Yeşilçam'da bir sinema üretildiğinde Anadolu'da ilk önce Adana'da vizyona girerdi. Çünkü Adana'dan elde ettiği veriler, ilgi ve izlenimlerle film, Anadolu'da diğer kentlere yayılırdı. Adana, bir borametre görevini her zaman başarıyla layıkıyla yerine getirmiştir." diye konuştu.

Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'nın İstanbul dışında en fazla set kurulan kentlerden biri olduğunu belirtti.

Festivalde geçen yıl başlatılan "Akdeniz'in ötesi" bölümünde ise Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerden dört film, Türkiye prömiyerlerini yapacak.

Bu yıl ki etkinliklerde 24 festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülü alan eserlerin gösteriminin yapılacağı özel bir bölümün yanı sıra "Altın Koza'nın Yolcuları" isimli fotoğraf sergisi de yer alacak.

Dikilitaş, sanata ev sahipliği yapmayı bilen bir kent olan Adana'nın Türkiye'nin en önemli film festivallerinden birini barındırdığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Adana o kadar değer verdi, o kadar ev sahipliği yapmayı başardı ki bu festivali, Türkiye'nin en büyük film festivali haline dönüşmeyi başardık. Hem niteliksel hem niceliksel anlamda bunu başardığımıza inanıyorum. Neden? Çünkü en fazla konuk ağırlanan, sinema salonları açılan, sinema filmi gösterilen festivaliz. Gerçekten de Türkiye'de de yapılan en büyük festivale ev sahipliği yapmak sadece Adana'nın şanına layıktır."

- "Türk sinemasına destek"

Festivalin yarışma anlamında Türk sinemasını desteklediğine işaret eden Ditkilitaş, "Bunun ötesinde özel gösterimlerle Türk sinemasının yükselen değerlerini alarak o yönetmenlere, o işlere vurgu sağlaması açısından da önemli bir festivaldir. Ayrıca Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'yla Türk sinemasın geleceği olan öğrencileri Adana'da toplayarak onların filmlerini yarıştırıyor, onlara yeni bir vizyon kazandırıyor. Ustalarıyla yan yana olmalarını sağlayarak onların bir şekilde tanınmasına yardımcı da olunuyor." ifadesini kullandı.

Dikilitaş, festival süresince Türkçe olarak iki sayıdan oluşan festival gazetesi çıkaracaklarını da kaydetti.

