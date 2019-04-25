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Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş: - "Çukurova'da gıda sektörü, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin de hayata geçirilmesiyle geçmiş yıllardan çok daha stratejik bir rol üstlenecektir"

Adana'da, farklı illerden gelen aşçıların yerel lezzetlerle farklı sunumlar yaptığı, gıda ürünlerinin üretim, işleme süreçlerinde ihtiyaç duyulan yeni malzeme ve teknolojilerin sergilendiği Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında, kentin malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliğiyle geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Tüm dünyada isim yapmış şeflerin, geleneksel mutfaklara ve pişirme tekniklerine yöneldiğini ifade eden Demirtaş, fuarlar ve festivallerle, geleneksel mutfağın kültür mirası yemeklerini ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını dile getirdi.

Vali Demirtaş, gastronomi turizminin gelişimine katkıda bulunduklarını belirterek, "Çukurova yılda yer yer 3 ürün alınabilen toprak yapısıyla, hem ülkemizin hem de dünyanın önemli gıda arz merkezlerinin başında gelmektedir. Çukurova'da gıda sektörü, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin de hayata geçirilmesiyle, önümüzdeki dönemde geçmiş yıllardan çok daha stratejik bir rol üstlenecektir." dedi.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na İran, Irak, Suriye ve KKTC'den 68 alım heyetinin katıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı, standlar gezildi. Etkinlikte down sendromlu çocuklar aşçıların yardımıyla yöresel yemekler pişirdi.

Fuar, 28 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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