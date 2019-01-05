Çukurova Kitap Fuarı açıldı

Malik GÖDELİNER ADANA, (DHA) Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı. 13 Ocak tarihine kadar açık kalacak fuarda 70 kültür etkinliği ile 300 yayınevi, 500 yazar ve çize okurlarıyla buluşacak. Çukurova Kitap Fuarı'nın TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, ile çok sayıda yazar ve ziyaretçi katıldı. TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz, Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü?nün konuşmalarının ardından kürsüye gelen Vali Mahmut Demirtaş, edebiyat, sanat ve kültür dünyasını 12?nci kez aydınlatan Çukurova Kitap Fuarı'nın ziyaretçilere hayırlı olmasını diledi. Katılımcılar, açılış töreninin ardından stantları gezdi. 500 YAZAR KATILIYOR 13 Ocak tarihine kadar açık kalacak fuarda, imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve dinletilerden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştirilecek. Yağışlı havaya rağmen kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği fuarın konukları arasında Füruzan, Ercan Kesal, Latife Tekin, Gülten Dayıoğlu, Yekta Kopan, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Aret Vartanyan, Canan Tan, Zeynep Altıok Akatlı, Mavisel Yener, Nebil Özgentürk, Tülin Kozikoğlu, Sinan Meydan, Hasan Ali Toptaş, Ataol Behramoğlu, İsmail Saymaz, Levent Gültekin, Behiç Ak, Mete Yarar, Çiğdem Gündeş, Kerem Fırtına, Selim Temo, Toprak Işık, Aytül Akal, Hikmet Anıl Öztekin, Sinan Tuzcu, Kemal Hamamcıoğlu, Menderes Samancılar, Kahraman Tazeoğlu, Koray Avcı Çakman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Ahmet Şimşirgil, Tarık Tufan, Sinan Yağmur ve daha pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı bulunuyor.

