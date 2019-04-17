Çukurova Rock Festivali yarın başlıyor

Çukurova Rock Festivali, 28 sanatçı ve grubun katılımıyla yarın başlayacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getirecek festival, bu yıl da Galeria Alışveriş Merkezi çim alanında organize edilecek.

Müzikseverlerin ilgi gösterdiği festivalde, 18 Nisan'da Mor ve Ötesi, Pentagram, Pilli Bebek, Aslı Gökyokuş, Can Gox, Balcktooth, Deynekçiler sahne alacak.

Athena, Moğollar, Pera, Ceza, Gülçin Ergül, Nova Norda, The Family'nin şarkılarını 19 Nisan'da seslendireceği festivalde, 20 Nisan'da Şebnem Ferah, Manga, Adamlar, Umut Kuzey, Sena Şener, Dolu Kadehi Ters Tut, Ezgi Pekel sahneye çıkacak.

Festivalin son günü olan 21 Nisan'da Mazhar-Fuat-Özkan, Cem Adrian, Aktör, Yeni Türkü, Gazapizm, Yirmi7 ve Pamela sevenleriyle buluşacak.

