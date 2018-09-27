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Çukurova Üniversitesi'nde yeni akademik yıl açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "15 Temmuz destanını yazan şanlı milletimizin, darbe ve iç savaş tehdidini bertaraf etmesinin ardından içimizdeki hainlerle istediğini başaramayan küresel güçlerin sergilediği son oyun ekonomik manipülasyondur. Bizler bunun da üstesinden el ele vererek gelecek güçteyiz" - ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar: "Bugün için 2 bin 300'e yaklaşan akademik kadrosu ve 3 binden fazla idari personeliyle çağdaş Türkiye'nin gelişim sürecine önemli katkılarda bulunmaktayız"

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) akademik yıl açılış töreni düzenlendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ÇÜ Mithat Özsan Amfisi'ndeki törende, üniversitelerin, beşeri sermayeyi işleyen, ülkelerin ve toplumların yolunu, aklın ve bilimin ışığıyla aydınlatan, bilginin, bilimin üretilip paylaşıldığı kurumlardan olduğunu söyledi.

Artık askeri ve ekonomik müdahalelerin dahi sosyal medya üzerinden yapıldığını, yeni hedeflerin belirlenmesi ve o istikamette yürünmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, "15 Temmuz destanını yazan şanlı milletimizin, darbe ve iç savaş tehdidini bertaraf etmesinin ardından içimizdeki hainlerle istediğini başaramayan küresel güçlerin sergilediği son oyun, ekonomik manipülasyondur. Bizler bunun da üstesinden el ele vererek gelecek güçteyiz." diye konuştu.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da bilim ve eğitim alanında adlarından çok daha fazla söz ettirmek, ülkede ve dünyada daha da önde gelen bilim kurumlarından biri olmak için çalıştıklarını söyledi.

Üniversitelerinin 45 yılda 172 bine ulaşan mezunu olduğunu ifade eden Kibar, "Bugün için 2 bin 300'e yaklaşan akademik kadrosu ve 3 binden fazla idari personeliyle çağdaş Türkiye'nin gelişim sürecine önemli katkılarda bulunmaktayız. Üniversitemizi daha da iyi yerlere taşıma, akademik birikim ve üretimi artırma hususundaki beklentileri karşılamak ve hak ettiği yerlere getirmek için gereken her şeyi yaptığımızdan emin olunuz." ifadelerini kullandı.

Törende, ÇÜ Devlet Konservatuvarı müzik dinletisi sundu.

Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ergen, "Girişimcilik ve İnovasyon, Silikon Vadisi Tarihi ve Startup Ekonomisi" konulu ilk dersi verdi.

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