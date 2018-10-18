Çukurova Üniversitesindeki usulsüzlük davası

Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan tutuksuz 48 sanıktan 20'sine, 2 ay 15 günden 5 aya kadar değişen hapis cezası verilip cezaları ertelendi.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tamamı tutuksuz sanıklardan bazıları katılırken, eski rektör Alper Akınoğlu ise gelmedi.
Cumhuriyet savcısı, geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların "Rüşvet alıp vermek ve edimin ifasına fesat karıştırma" suçları nedeniyle beraatlarını istedi.
Savcı, bazı sanıkların ise "görevi ihmal" ve "mermi bulundurma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Daha sonra son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Tüm sanıkların "Rüşvet alıp vermek ve edimin ifasına fesat karıştırma" suçları nedeniyle beraatlerine karar veren mahkeme heyeti sanıklardan birini "mermi bulundurmak" suçundan 2 ay 15 gün hapis ve 300 lira adli para cezası ile cezalandırdı.
"Görevi ihmal" suçundan ise 6 sanık 5’er ay, 4 sanık 4’er ay 15’er gün, 9 sanık ise 3’er ay 10’ar gün hapis cezasına mahkum edildi.
Sanıklara verilen hapis cezaları hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildi.
Eski rektör Alper Akınoğlu'nun da arasında bulunduğu 28 sanığın ise tüm suçlamalar yönünden beraatine hükmedildi.
Çukurova Üniversitesinde, 2005-2012 döneminde yapılan ihaleleri kapsayan soruşturmanın ardından açılan davada, 48 sanık hakkında "üniversite ihaleleri ve hak edişlerin ödenmesinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı, zimmet suçu işlendiği, rüşvet, 6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 7 yıldan 82 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açılmıştı.
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