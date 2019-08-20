Çukurova'da biber salçası hazırlığı

OSMANİYE (AA) - Doğu Akdeniz'de ağustos ve eylülde hasat edilen kırmızı biberleri salçaya dönüştürme hazırlıkları başladı.

Çukurova yöresinde tarlalardan toplanan kırmızı biberleri, kadınlar evlerde salça yapıyor.

Bunun için biberler yıkandıktan sonra ikiye bölünerek çekirdeklerinden ayıklanıyor. Salça makinelerinde öğütülen biberler, geniş tepsilere ya da naylon örtülere serilerek evlerin damlarında ya da bahçelerinde güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Ara ara karıştırılarak içindeki suyun buharlaşması sağlanan biberler, 8-10 günün ardından tekrar salça makinesinde çekilerek tuz ve yağ katılıp bir süre daha kurumaya bırakılıyor. Hazır hale gelen salçalar, kavanozlara ya da bidonlara konuluyor.

Ev kadını Hatice Küçük, yıkama, ayıklama, çektirme ve kurutma gibi çeşitli kademelerden geçirerek zahmetli bir yolculuğun ardından çıkarttıkları ev yapımı biber salçasının yemeklere farklı bir lezzet kattığını söyledi.

Ev hanımı Ganimet Çeribaş da her yıl kendi ihtiyacından daha fazla salça yaptığını ifade ederek, fazla salçayı Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan akrabalarına hediye götürdüğünü veya gönderdiğini anlattı.