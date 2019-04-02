Çukurova'da karpuz örtü altından çıktı

Nuri PİR - Akif ÖZDEMİR/KARATAŞ (Adana), (DHA)- TÜRKİYE'nin en erkenci karpuzunun üretildiği Adana'nın sahil kesimlerinde karpuz örtüleri açılmaya başlandı. Dönüm başına ortalama 8, 10 ton karpuz üretilen bölgede önümüzdeki ay hasat başlayacak.

Çukurova'da bir kısmı örtü altında toplam 120 bin dekar alanda yetiştirilen karpuz, çiçek açtıktan sonra meyveye dönüşmeye başladı. Örtü altında yetiştirilen ürünlerin örtüsü açıldı, dolu yağışından korumak için üzerlerine file serildi. Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, Türkiye'nin en erkenci karpuzunun Adana'nın Karataş ilçesindeki sahil kesimlerinde yetiştiğini ve ülkenin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sinin bu bölgeden karşılandığını kaydetti. Yağışların fazla olması nedeniyle verimin iyi olmasını beklediklerini vurgulayan Yeşilyaprak, "Karataş karpuzu kumda yetiştiği için gerçekten çok lezzetli. Örtüler açıldı, mayıs ayında da hasat yapmayı planlıyoruz. Geçen yıl dönüm başına 8-10 ton ürün aldık. Bu yıl da bereketli bir hasat bekliyoruz" dedi.

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