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Çukurova'da lavanta yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Adana'da ova ile Toros dağları arasındaki geçit bölgelerinde daha düşük kalitedeki tarımsal arazilerde lavanta tarımını yaygınlaştırma çalışmaları yapılıyor - Adana Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar: - "Geçit bölgelerinde özellikle buğday ve arpa tarımı yapılıyor. Buralar kireç oranı yüksek toprak yapısına sahip. Bu toprak yapısında da düşük katma değerli ürünler yerine lavanta gibi ürünler seçerek çiftçimizin dekar başına 200-300 lira olan gelirini bin, 3 bin lira arasına yükseltmeyi planlıyoruz"

ÖMER FANSA - Adana'da daha düşük kalitedeki tarımsal arazilerde lavanta yetiştiriciliğini yaygılaştırma çalışmaları yapılıyor. Türkiye'de yıllar içinde artış gösteren lavanta tarımı geçen yıl verilerine göre yaklaşık 870 hektar alanda yapıldı.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü de Türkiye'nin önde gelen tarım alanlarından olan yörede tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak, daha düşük kalitedeki tarım arazilerinden yüksek katma değerleri ürün elde edilmesini sağlamak için lavanta tarımını artırmaya dönük projeler hazırlıyor.

Yapılan çalışmalarla Adana'da geçen yıl 9 dekarda gerçekleştirilen lavanta üretimi bu yıl 100 dekarın üzerinde yapıldı.

Müdürlük desteğinde son olarak merkez Sarıçam ilçesinde bir üretici eliyle 45 dönüm alanda lavanta bahçesi oluşturulması sağlandı.

Adana Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova'nın hemen hemen tüm tarımsal ürünlerin yetiştirildiği bir bölge olduğunu belirtti.

Ova ile Toros dağları arasında geçit kuşağı olarak adlandırılan ve daha düşük kalitedeki tarım arazilerinin bulunduğu bölgeyi yüksek katma değerli ürünlerle buluşturmayı istediklerini ifade eden Yaşar, bu alanlarda lavanta ve tıbbi aromatik bitki üretimini yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Yaşar, şunları söyledi:

"Geçit bölgelerinde özellikle buğday ve arpa tarımı yapılıyor. Buralar kireç oranı yüksek toprak yapısına sahip. Bu toprak yapısında da düşük katma değerli ürünler yerine lavanta gibi ürünler seçerek çiftçimizin dekar başına 200 - 300 lira olan gelirini bin, 3 bin lira arasına yükseltmeyi planlıyoruz."

- Festival şehri Adana için yeni bir turizm alanı

Çukurova'da lavanta üretiminde bir potansiyel yakalamayı beklediklerini ifade eden Yaşar, "Lavanta aynı zamanda son zamanlarda bazı bölgelerde turizm ve hizmet sektöründe önemli rol oynuyor. Adanamız aynı zamanda bir festival şehri oldu. Bir festival şehri olmamız dolayısıyla böyle alternatif alanları yaratarak turizme de hizmet etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yaşar, lavanta tarımın artması için büyük destek veren Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür etti.

- "Teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz"

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de Türkiye'nin lavanta yağı ithalatçısı olduğunu söyledi.

Bu türlerin ekiminin yaygınlaşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan İncefikir, şöyle konuştu:

"Çiftçiyi bu alanlarda bu ekime yönlendirmek gerekir. Çeşitlilik ne kadar çok olursa ne kadar ayrıntılı ürünlere girersek bizim için üreticimiz için daha iyi olur. Dolayısıyla lavantayı alternatif görebiliriz. Yörede lavanta üretiminin önümüzde gittikçe arttacağını tahmin ediyoruz. Çiftçimize de ciddi bir katkı sağlayacağını sanıyoruz. Bunu göreceğiz. Dolayısıyla teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz."

- İki ay içinde 60 dönüm daha ekecek

Halen mısır, buğday, ayçiçeği ve sebze üretimi yapan Mehmet Karacan, bu yıl 45 dönüm alana lavanta ektiğini söyledi.

Lavanta konusunda Tarım ve Orman Müdürlüğünden teklif geldiğini anlatan Karacan, şunları söyledi:

"Teklif geldi, biz de araştırdık, değerlendirdik. Çok yıllık bir bitki olduğu için cazip geldi ekmeye karar kıldık. Fide temin edildi diğer konularda yardımcı olundu. Yağı için de bir iki ay içinde tesis kurmuş olacağız. Bu sene 45 dönüm denedik ama iki ay içinde 60 dönüm daha ekeceğim. Fidelerini de buradan temin edip oraya götüreceğiz. "

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Anahtar Kelimeler:
adana Çukurova lavanta

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