Çukurova'da lavanta yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

ÖMER FANSA - Adana'da daha düşük kalitedeki tarımsal arazilerde lavanta yetiştiriciliğini yaygılaştırma çalışmaları yapılıyor. Türkiye'de yıllar içinde artış gösteren lavanta tarımı geçen yıl verilerine göre yaklaşık 870 hektar alanda yapıldı. Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü de Türkiye'nin önde gelen tarım alanlarından olan yörede tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak, daha düşük kalitedeki tarım arazilerinden yüksek katma değerleri ürün elde edilmesini sağlamak için lavanta tarımını artırmaya dönük projeler hazırlıyor. Yapılan çalışmalarla Adana'da geçen yıl 9 dekarda gerçekleştirilen lavanta üretimi bu yıl 100 dekarın üzerinde yapıldı. Müdürlük desteğinde son olarak merkez Sarıçam ilçesinde bir üretici eliyle 45 dönüm alanda lavanta bahçesi oluşturulması sağlandı. Adana Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova'nın hemen hemen tüm tarımsal ürünlerin yetiştirildiği bir bölge olduğunu belirtti. Ova ile Toros dağları arasında geçit kuşağı olarak adlandırılan ve daha düşük kalitedeki tarım arazilerinin bulunduğu bölgeyi yüksek katma değerli ürünlerle buluşturmayı istediklerini ifade eden Yaşar, bu alanlarda lavanta ve tıbbi aromatik bitki üretimini yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Yaşar, şunları söyledi: "Geçit bölgelerinde özellikle buğday ve arpa tarımı yapılıyor. Buralar kireç oranı yüksek toprak yapısına sahip. Bu toprak yapısında da düşük katma değerli ürünler yerine lavanta gibi ürünler seçerek çiftçimizin dekar başına 200 - 300 lira olan gelirini bin, 3 bin lira arasına yükseltmeyi planlıyoruz." - Festival şehri Adana için yeni bir turizm alanı Çukurova'da lavanta üretiminde bir potansiyel yakalamayı beklediklerini ifade eden Yaşar, "Lavanta aynı zamanda son zamanlarda bazı bölgelerde turizm ve hizmet sektöründe önemli rol oynuyor. Adanamız aynı zamanda bir festival şehri oldu. Bir festival şehri olmamız dolayısıyla böyle alternatif alanları yaratarak turizme de hizmet etmesini bekliyoruz." diye konuştu. Yaşar, lavanta tarımın artması için büyük destek veren Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür etti. - "Teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz" Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de Türkiye'nin lavanta yağı ithalatçısı olduğunu söyledi. Bu türlerin ekiminin yaygınlaşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan İncefikir, şöyle konuştu: