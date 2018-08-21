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"Çukurova'nın Ayasofyası" 2019'da ibadete açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:14 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bin 800 yıllık tarihinde önce manastır, sonra kilise, daha sonra ise cami olarak kullanılan ve 94 yıldır ibadete kapalı olan Ala Camii'nde restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor - AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu: - "Ala Camimizin restorasyonunda sona yaklaşılıyor. Çukurova'nın Ayasofyası durumundaki camimizi inşallah yılbaşından sonra aslına uygun olarak ibadete açacağız" - İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun: - "Camimiz, caminin bahçesi ve içinde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserlerin sergilendiği bir müze de olacak"

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLAYANER - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bin 800 yıllık tarihinde önce manastır, sonra kilise, daha sonra ise cami olarak hizmet veren ve 94 yıldır ibadete kapalı olan Ala Camii'nde restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması, yapının 2019 yılı başında cami ve müze olarak ziyarete açılması planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde manastır olarak inşa edilen tarihi yapı, Bizans İmparatorluğu döneminde eklemeler yapılarak kiliseye çevrildi.

Dulkadiroğlu Beyliği döneminde ise 1480 yılında Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu "Sarı Kaplan" namıyla anılan Kasım Bey, kiliseyi babası adına camiye çevirerek buraya "Alaüddevle Mescidi" adını verdi.

1924 yılında ibadete uygun bulunmadığı için kapatılan tarihi caminin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredilmesinin ardından tekrar ibadete açılabilmesi için restorasyon projesi hazırlandı.

Geçen yıl başlanan kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında cami içi ve çevresinde çok sayıda mozaik ve tarihi eser bulunurken, bu eserler proje kapsamında üzerleri camla kaplanarak sergilenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl restorasyonuna başlanan caminin Anadolu tarihi açısından özel bir öneme sahip olduğunu ve turizme kazandırılması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Yıl sonuna kadar restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Ala Camii'nin 2019 yılının başında ibadete açılacağını belirten Torun, "Yaklaşık 1 yıl önce restorasyon çalışmalarına başlanan cami, yılbaşından sonra aslına uygun olarak halkımızın ve ziyaretçilerin ibadetini yapabileceği bir ibadethane olacak. Ayrıca camimiz, caminin bahçesi ve içinde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserlerin sergilendiği bir müze de olacak. Yani buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, hem camimizi ve çıkan tarihi eserleri görebilecek hem de bu tarihi mekanda ibadetlerini yerine getirebilecek." diye konuştu.

Torun, ibadete açılmasının ardından caminin, hem Kadirli'nin hem Osmaniye'nin hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

- "Yılbaşından sonra aslına uygun olarak ibadete açacağız"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da Ala Camii'nde başlatılan restorasyon ve kazı çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Caminin yaklaşık 94 yıldır ibadete kapalı kaldığını, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devrinin ardından ise aslına uygun olarak hizmet vermesi ve tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için gerekli girişimlerin yapıldığını dile getiren Durmuşoğlu, şunları söyledi:

"Bin 800 yıllık geçmişi olan Ala Cami yıllardır kapalı durumdaydı. Tarihe ışık tutan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Ala Camimizin restorasyonunda sona yaklaşılıyor. Çukurova'nın Ayasofyası durumundaki camimizi inşallah yılbaşından sonra aslına uygun olarak ibadete açacağız. Dulkadiroğlu Beyliği zamanından bu yana ayakta duran bu camimizden daha önce olduğu gibi yine ezan ve sela okunmaya devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Alacami Ayasofya Çukurova Kadirli Osmaniye

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