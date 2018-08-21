"Çukurova'nın Ayasofyası" 2019'da ibadete açılacak

Geçen yıl başlanan kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında cami içi ve çevresinde çok sayıda mozaik ve tarihi eser bulunurken, bu eserler proje kapsamında üzerleri camla kaplanarak sergilenecek.

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLAYANER - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bin 800 yıllık tarihinde önce manastır, sonra kilise, daha sonra ise cami olarak hizmet veren ve 94 yıldır ibadete kapalı olan Ala Camii'nde restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması, yapının 2019 yılı başında cami ve müze olarak ziyarete açılması planlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl restorasyonuna başlanan caminin Anadolu tarihi açısından özel bir öneme sahip olduğunu ve turizme kazandırılması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Yıl sonuna kadar restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Ala Camii'nin 2019 yılının başında ibadete açılacağını belirten Torun, "Yaklaşık 1 yıl önce restorasyon çalışmalarına başlanan cami, yılbaşından sonra aslına uygun olarak halkımızın ve ziyaretçilerin ibadetini yapabileceği bir ibadethane olacak. Ayrıca camimiz, caminin bahçesi ve içinde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserlerin sergilendiği bir müze de olacak. Yani buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, hem camimizi ve çıkan tarihi eserleri görebilecek hem de bu tarihi mekanda ibadetlerini yerine getirebilecek." diye konuştu.

Torun, ibadete açılmasının ardından caminin, hem Kadirli'nin hem Osmaniye'nin hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

- "Yılbaşından sonra aslına uygun olarak ibadete açacağız"