HABER

"Çukurova'nın Ayasofyası"nda mozaikler gün yüzüne çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bin 800 yıl önce manastır olarak inşa edilen, daha sonra kilise ve son olarak da camiye çevrilen Ala Cami'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun: - "Caminin çevresinde devam eden restorasyon çalışmalarında 3 dönemin izlerini taşıyan mozaikler ve beklediğimizden daha fazla mozaik alan çıktı. Titiz bir çalışmayla gün yüzüne çıkaracağız"

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bin 800 yıllık tarihinde manastır ve cami olarak hizmet veren, 1924'ten bu yana ibadete kapalı olan Ala Cami'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında binlerce yıllık mozaikler ortaya çıkarıldı.

Roma İmparatorluğu döneminde bin 800 yıl önce manastır olarak inşa edilen daha sonra kiliseye ve son olarak da Dulkadiroğlu Beyliği'nce camiye çevrilen ve "Çukurova'nın Ayasofyası" olarak bilinen Ala Cami'nde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları süren caminin Anadolu tarihi açısından özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Ala Cami'de restorasyon sırasında mozaiklerin ortaya çıkarıldığını bildiren Torun, "Roma döneminde manastır olarak inşa edilen Ala Cami, Bizans döneminde kilise ve Dulkadiroğlu Beyliği zamanında cami olarak ibadete açılmıştır. Caminin çevresinde devam eden restorasyon çalışmalarında 3 dönemin izlerini taşıyan mozaikler ve beklediğimizden daha fazla mozaik alan çıktı.Titiz bir çalışmayla gün yüzüne çıkaracağız." diye konuştu.

Çalışmaların bitiminde mozaiklerin üzerinin camla kapatılarak koruma altına alınacağını kaydeden Torun, caminin ibadete, tarihi eser ve mozaiklerin de ziyaretçilere açılacağını söyledi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da ibadete açılmasının ardından caminin hem Kadirli'nin hem Osmaniye'nin hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Çukurova'nın Ayasofyası diye tabir edilen, tarihe ışık tutan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Ala Cami'nin restorasyonunda sona yaklaşılıyor. İnşallah bittiğinde bölgemizde büyük bir cazibe merkezi olacak. Çeşitli medeniyet ve kültürlere beşiklik etmiş camimiz ulusal ve uluslararası düzeyde turizme de cazibe kazandıracak. Hummalı bir çalışma yürüten ekibe teşekkür ediyorum. Caminin etrafında zengin bir mozaik ortaya çıktı. Bunlar da gün yüzüne çıkartılıyor."

Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam ettiKaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti
Genelevden kovulmasına neden olan kediler için ev kiraladıGenelevden kovulmasına neden olan kediler için ev kiraladı
'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ala Cami Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık dev girişim

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İlginizi Çekebilir

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlerce kez sorulan soruya yanıt verdi! 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül etti?'

Yüzlerce kez sorulan soruya yanıt verdi! 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül etti?'

'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

'Atatürk maskı' adına yakışır hale geldi

İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

İstanbul'da korkunç olay! 'Baktım ki kızım feci bir şekilde parçalanmış'

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

Ankara'da öğretmenlere FETÖ gözaltısı!

Ankara'da öğretmenlere FETÖ gözaltısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.