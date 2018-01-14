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Çukur’un 12. bölüm 2. fragmanı...Yamaç'tan Selim'e çok sert çıkış!

ÇUKUR HABERLERİ | 14.01.2018 11:18 | Son Güncelleme 8 saat önce

Çukur’un 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur 12. yeni bölüm fragmanında, Yamaç’ın binaları ipotek ettirdiğini İdris’e söylemediği, Münir’in ortadan kaybolmasını isteyen Baykal’ın Selim’i zor durumda bıraktığı tanıtımda Avukat Nazım’ı karşısında bulan Yamaç’ın ne yapacağı merakla bekleniyor. Öfkesine hakim olamayan Yamaç’ın Selim’e, “Abi benimle oyun oynama! Bana Münir’i bulacaksın!” sözleri tansiyonu yükseltiyor.

Çukur’un 12. bölüm 2. fragmanı...Yamaç'tan Selim'e çok sert çıkış!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 12. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanacak. Çukur, yepyeni bir dönemin eşiğine geliyor! Baykal’ın satranç hamleleri gibi adımları tıkır tıkır işlerken, Yamaç ise içlerindeki haini bulmaya odaklanır.

İdris, aldığı mektup sonrasında geçmişin perdesini aralamaya kararlıdır. Bunu, evinde sağladığı düzen için büyük bir tehdit olarak gören Sultan tehlikeli bir hamle yaparak Paşa’dan yardım ister. Koçovalı Ailesi’nde gerilim doruk noktasına çıkarken, çember herkes için giderek daralmaktadır! Baykal tarafından tehdit edilen Vartolu, biricik Saadet’ini kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalırken, Yamaç Sena’dan gelen boşanma haberiyle yıkılır. Sena’nın hayatını riske atarak öğrenecekleri, her şeyi değiştirecektir!

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 15 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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