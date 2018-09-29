HABER

Çukur’un ‘İdris Babası’ Adana’da sinemaseverlerle buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 10:26 | Son Güncelleme

ÇUKUR dizisinde 'İdris Baba' karakterini canlandıran Ercan Kesal (59), oyuncu olmak isteyenlere önerilerde bulundu.

Çukur’un ‘İdris Babası’ Adana’da sinemaseverlerle buluştu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ÇUKUR dizisinde 'İdris Baba' karakterini canlandıran Ercan Kesal (59), oyuncu olmak isteyenlere önerilerde bulundu. 47 yaşında kamera önüne geçtiğini hatırlatan Kesal, "Oyunculuk, taklit yapmak değildir. Canlandıracağın karakteri yutmak ve o olmaktır" dedi.
Bu yıl 25’incisi düzenlenen Adana Film Festivali kapsamında 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde 'Rejiden Oyuna, Oyundan Rejiye' adlı söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, son dönemde Çukur dizisindeki ‘İdris Koçovalı’ karakteriyle dikkat çeken Ercan Kesal ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu katıldı. Sinemaseverler, söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.
Oyunculuk hayatına geç başladığını ve asıl mesleğinin doktorluk olduğunu söyleyen Kesal, şöyle konuştu:
"Son 10 yıldır sadece sinemayla uğraşıyorum. Ama beni sinemada 47 yaşında kameranın önüne geçiren şey, edebiyat kimliğim ve yazdıklarımdır. Bu da beni diğerlerinden ayıran yanım oldu. Buradan şöyle bir yere varmak istiyorum. Vaktinden evvel meşhur olmak isteyenler, fark edilmek isteyenler var. Onlara şunu söylüyorum. Bu işin reçetesi yok. Hayat mücadeleyle dolu" dedi.
Oyuncu olmak isteyenlere önerilerde bulunan Kesal, şunları söyledi:
"47 yaşına kadar oyunculuk yapmamış bir insana, 'hangi kursa gitsek iyi oyuncu oluruz' diye sorulmaz. İyi oyuncu olmak için bence iyi bir okuyucu olmak gerekir. Okuduğu senaryoyu anlayıp özümsemesi gerekir. Yani edebiyat, sinema için vazgeçilmez bir alandır. Ayrıca şunu da söyleyeyim, oyunculuk demek, taklit yapmak değildir. Canlandıracağın karakteri yutmak ve o olmaktır."
Adana Film Festivali'nin ülke sineması adına çok önemli olduğunu belirten Ercan Kesal, bu kentin içinden çıkan nice edebiyatçı ve sinema sanatçısı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Çukur’un ‘İdris Babası’ Adana’da sinemaseverlerle buluştuÇukur’un ‘İdris Babası’ Adana’da sinemaseverlerle buluştuÇukur’un ‘İdris Babası’ Adana’da sinemaseverlerle buluştu

PARTNERFok balığının yaptığı herkesi şoke ettiFok balığının yaptığı herkesi şoke etti
Polis memuruna çarpan kadın sürücü tutuklandıPolis memuruna çarpan kadın sürücü tutuklandı
Tutuklanan DEAŞ'lı teröristin Konya ve Kayseri'de keşif yaptığı belirlendiTutuklanan DEAŞ'lı teröristin Konya ve Kayseri'de keşif yaptığı belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Diğer Haberler
Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Dünyanın en güzel merdivenleri

Dünyanın en güzel merdivenleri

2060 yılında kıyamet kopacak

2060 yılında kıyamet kopacak

Az kişinin bildiği 25 bilimsel gerçek

Az kişinin bildiği 25 bilimsel gerçek

İp bile kullanmadan 914 metre tırmandı!

İp bile kullanmadan 914 metre tırmandı!

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.