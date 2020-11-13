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Alkollü sürücüler yine ocak söndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 10:01 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020’nin Ocak-Ekim döneminde meydana gelen 306 bin 559 kazada bin 883 kişinin hayatını kaybettiğini, 195 bin 894 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020’nin Ocak-Ekim döneminde meydana gelen 306 bin 559 kazada bin 883 kişinin hayatını kaybettiğini, 195 bin 894 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Alkollü direksiyona geçen 142 bin 797 sürücüye ise cezaî müeyyide uygulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak- Ekim dönemine ait kaza istatistiklerini açıkladı. Trafik canavarının frene basmadığı geçen Ekim ayında 34 bin 146 kaza meydana geldi. Sadece bir aydaki kazalarda 202 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 22 bin 34 kişi de yaralandı. Yılın 10 aylık döneminde ise ülke genelinde 306 bin 559 trafik kazası vakası yaşandı. Bin 883 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken yaralanan 195 bin 894 kişi de hastaneye kaldırıldı. On aylık dönemdeki 132 bin 966 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 10 bin 660 kazaya yayalar, 4 bin 96 kazaya araç kusurları, 756 kazaya yol ve 2 bin 181 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 3 bin 422 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Bin 647 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Aşırı hız yapan bin 388 sürücü ile yasak olan yere aracını park eden 734 sürücü de kazaya karıştı.
Bursa’da 10 ayda 54 can kaybı
Polis ve jandarma sorumluluk bölgesini kapsayan resmi kaza verilerine göre; yılın 10 aylık döneminde Ankara’da 104, Bursa’da 54, İstanbul’da 87 ve İzmir’de 109 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2020’nin ilk 10 ayında 4 bin 622 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da, 54 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 bin 771 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerdeki kayıpla birlikte bilançonun daha da ağırlaştığı öğrenildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.
Kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre; 10 aylık dönemde ülke genelinde 14 milyon 533 bin 114 sürücü ve yayaya para cezası kesildi. Ocak - Ekim döneminde alkol alıp direksiyona geçen 142 bin 797 sürücü hakkında ise cezaî müeyyide uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 994 bin 465 araç ise trafikten men edildi.

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