Cuma Duası ve Cuma günü okunacak dilek duaları dinle ve oku: Cuma günü okunacak dualar ve Cuma günü okunacak dilek duaları nelerdir?

Cuma duaları Müslümanların Allah'a yönelerek günahlarından arınma, hayır duaları yapma ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) salat ve selam gönderme fırsatı sunduğu özel bir zaman dilimidir. Cuma günü okunacak dua, Cuma gününün manevi atmosferini pekiştirir ve toplumsal dayanışmayı güçlendirir.

Cuma sureleri arasında yer alan Cuma Suresi, bu özel günün önemini vurgular ve Müslümanları Cuma namazına teşvik eder. Cuma Suresi, aynı zamanda toplu ibadetin önemini ve birlikteliği artırıcı etkisini ortaya koyar. Bu sure ve yapılan dualar, Cuma gününün manevi derinliğini artırarak toplumsal bağları güçlendirir ve ibadetlerin ruhsal faydalarını pekiştirir.

Cuma günü okunacak dualar

Cuma günleri yapılan duaların kabulüne dair yaygın bir inanç vardır, bu nedenle bu özel günü dualarla değerlendirmek manevi açıdan büyük önem taşır.

Cuma günü, sela ile ezan arasındaki vakitte Cuma Suresi'nin son üç ayetini (9-10-11) okumanın, kişinin haftalık kazancına bereket getirdiğine inanılır.

Cuma gecesi Duhan Suresi'ni okumak, kişinin cennette bir köşk ile ödüllendirilmesiyle sonuçlanır. Aynı şekilde, Cuma gecesi Yasin Suresi'ni okumanın günahları affettirdiği bildirilmiştir.

Cuma günleri Ayet-el Kürsi'nin okunması, sevap kazanmanın etkili bir yoludur. Ayrıca, Cuma namazının farzından önce Subhaneke duasının okunması, bu günün manevi değerini artıran tavsiye edilen bir uygulamadır.

Rızık için Cuma Duası şu şekildedir:

"Allahümme Ya Ğaniyyü, Ya Hamidü, Ya Mübdiü, Ya Mu'idü, Ya Rahimü, Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike ve bi fadlike ammen sivake."

Bu duanın anlamı: "Ey Gani, Ey Hamid, Ey Yaratıcı ve Ey Tekrar Yaratıcı, Ey Merhamet Sahibi ve Ey Seven Allah'ım. Helalinle beni haramdan koru, taatınla beni günahlarından uzaklaştır, lütuf ve kereminle bana senden başkasını unuttur."

Cuma günü okunacak dua örnekleri aşağıdaki gibidir:

Duanın Okunuşu:

"Allahumme yâ Ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd. Eğisni bi helâlike an harâmike, bitâatike an ma’siyetike ve bi fadlike ammen sivâke."

Türkçe Anlamı:

"Ey Gani, Ey Hamid, Ey Yaratıcı ve Ey Tekrar Yaratıcı, Ey Merhamet Sahibi ve Ey Seven Allah'ım. Helalinle beni haramdan koru, taatinle beni günahlardan uzaklaştır ve fazlınla bana senden başkasını unuttur."

"Allah'ım! Beni, amellerin ve ahlakın en güzeline ulaştır. Bu güzelliklere sadece Sen eriştirebilirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlaktan koru; bunlardan ancak Sen muhafaza edebilirsin." (Nesâi, İftitâh, 16.)

"Allah'ım! Bana öğrettiklerinle faydalanmamı sağla. Bana faydalı ilmi öğret ve ilmimi artır." (Tirmizî, Deavât 128.)

"Ey Rahmetlerin En Yücesi! Resul-i Ekrem'in (s.a.v.) hürmetine, bizi onun şefaatine layık eyle ve sünnetine uymada muvaffak kıl. Ayrıca, âl ve ashabıyla birlikte dâr-ı saadette komşu eyle! Âmin, Âmin, Âmin."

"Allah'ım! Fayda sağlamayan ilimden, kabul görmeyen amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

El Ahzab Suresi 56. ayetinde Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salât ve selam getirin ve O'nu gönülden övün."

"Allah'ım! Daralmadan, üzüntüden sana sığınıyorum. Acizlikten ve tembellikten sana sığınıyorum. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınıyorum. Borç sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınıyorum." (Cem'ul Fevaid)

İmam Suyûtî'nin rivayet ettiği üzere, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Kim Cuma namazının ardından, konuşmadan ve kalkmadan önce ihlâs, Felâk ve Nâs surelerini yedişer defa okursa, Allah Teâlâ onu gelecek Cuma’ya kadar zararlı şeylerden korur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

Cuma günü okunacak dilek duaları nelerdir?

Dilekler için Cuma duası kısa ve öz şekilde yapılabildiği gibi daha da detaylandırılabilir.

Cuma günü okunacak dilek duaları için bazı örnekler şöyle sıralanır: