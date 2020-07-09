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Cuma gecesi mesajları | Resimli yeni cuma akşamı mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 18:28 | Son Güncelleme

Cuma mesajları, sadece cuma günü değil, cuma akşamları ve geceleri de gönderiliyor. Birçok kişi cuma gecesi mesajları ya da cuma akşamı mesajları ile dostlarını mutlu ediyor. 9 Temmuz akşamı göndermek için cuma akşamı mesajları arayanlar için en güzel mesajları derledik. İşte resimli yeni cuma gecesi mesajları...

Cuma gecesi mesajları | Resimli yeni cuma akşamı mesajları

Cuma akşamı mesajları ya da cuma gecesi mesajları, dostlarına mesaj gönderecekler tarafından aranıyor. Cumaya çıkan bu akşamda sevdiklerine mesaj göndererek mutlu etmek isteyenler, en güzel, en yeni resimli cuma gecesi mesajlarını hazırlıyor. İbadet açısından büyük öneme sahip olan günden önce mesaj göndermek isteyenler için resimli yeni cuma akşamı mesajlarını derledik.

Cuma akşamı mesajları

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

Sevaplar içinde cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz) Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...”

1 cuma mesajları

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet”

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammediyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

2 cuma mesajları

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız Mübarek olsun.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

6 cuma mesajları

Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammediyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

cuma mesajları 3

Cuma gecesi mesajları

Mübarek Cuma günü yeniden camilerde bir arada saf tutabilmek dileğiyle. Tüm İslam aleminin Cuma günü hayırlara vesile olsun.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

cuma mesajları 4

Zor günler geçirdiğimiz şu dönemde mübarek Cuma gününün hürmetine bizlere dayanma gücü ver Ya Rab. Cümlemize hayırlı cumalar olsun.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile "Hayırlı Cumalar" dilerim.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

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Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim."

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