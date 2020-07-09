Cuma gecesi mesajları | Resimli yeni cuma akşamı mesajları

Cuma akşamı mesajları ya da cuma gecesi mesajları, dostlarına mesaj gönderecekler tarafından aranıyor. Cumaya çıkan bu akşamda sevdiklerine mesaj göndererek mutlu etmek isteyenler, en güzel, en yeni resimli cuma gecesi mesajlarını hazırlıyor. İbadet açısından büyük öneme sahip olan günden önce mesaj göndermek isteyenler için resimli yeni cuma akşamı mesajlarını derledik.

Cuma akşamı mesajları

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

Sevaplar içinde cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz) Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...”

..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet”