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Cuma günü bankalar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

06.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü yani Kurban Bayramı arifesinde bankaların açık mı yoksa tatil mi olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Arefe günü yaklaştı. Vatandaşlar EFT de dahil olmak üzere bankacılık işlemlerini şubelerden yapmak için internette araştırma yapmaya başladı. Peki cuma günü bankalar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar...

Cuma günü bankalar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

Cuma günü bankaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki cuma günü bankalar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü 8 Temmuz Cuma günü bankalar öğlene kadar açık olacak. Öğlen sonunda ise resmi tatil olduğu için kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle bayram boyunca bankalar hizmet vermeyecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA EFT İŞLEMİ YAPILIR MI?

Kurban Bayramı, resmi tatillerden olduğu için EFT işlemlerinde aktarım yapılamaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri gerçekleştirilir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

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