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Cuma günü eczaneler açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

07.07.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü yani Kurban Bayramı arifesinde eczanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Arefe günü yaklaştı. Peki Cuma günü eczaneler açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte detaylar...

Cuma günü eczaneler açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı?

Cuma günü eczanelerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki Cuma günü eczaneler açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, 8 Temmuz Cuma arefe günü saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI 2022?

Eczaneler Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Yalnızca nöbetçi eczaneler bayramda hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

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