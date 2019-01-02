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Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız (İstanbul hava durumu raporu ve Meteoroloji 2 Ocak Çarşamba hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 08:13 | Son Güncelleme

Türkiye'nin geneli soğuk ve karlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji hava durumu raporuna göre, bugün İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük kesimlerinde kar bekleniyor. İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da Cuma gününden itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Ankara'da ise parçalı ve çok bulutlu, bir hava hakim olurken, aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız (İstanbul hava durumu raporu ve Meteoroloji 2 Ocak Çarşamba hava durumu)

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden art arda son dakika açıklamalar geldi. Ankara'da bugün, yer yer kar yağışı etkili olacak. İstanbul ise Cuma gününden itibaren karlı havanın etkisine girecek. İşte Meteoroloji son hava durumu raporu ve hava durumuyla ilgili güncel son gelişmeler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevreleri ile Trabzon'un ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Sinop çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? (İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU)

İstanbul da Cuma ve Cumartesi günü karlı hava hakim olacak. Cuma ve Cumartesi günü İstanbul'da hava 1 derece olurken, Pazar gününden itibaren 0 ve eksi dereceye düşecek. İşte İstanbul'un 5 günlük hava durumu raporu...

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor (İstanbul hava durumu raporu ve Meteoroloji 2 Ocak Çarşamba hava durumu)1

2 OCAK 2019 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor (İstanbul hava durumu raporu ve Meteoroloji 2 Ocak Çarşamba hava durumu)

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu, zamanla güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası ve zamanla il geneli yağmurlu

KIRKLARELI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar iç ve güney kesimleri ve zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

IZMIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANISA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerine kadar Antalya çevrelerinde ve akşam saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimleri yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BURDUR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Kayseri, Niğde, Sivas ve Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum çevreleri, gece saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon'un ve Giresun'un iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden iç kesimleri hafif kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

IĞDIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzeyi karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SIIRT °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

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Anahtar Kelimeler:
istanbul hava durumu kar yağışı Ankara Meteoroloji

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