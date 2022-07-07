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Cuma günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

07.07.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü yani Kurban Bayramı arifesinde kargoların açık mı yoksa tatil mi olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Arefe günü yaklaştı. Vatandaşlar bayram süresince paket gönderip gönderemeyeceklerini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki cuma günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

Cuma günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü kargolar çalışıyor mu, kapalı mı?

Cuma günü kargoların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki cuma günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü kargolar çalışıyor mu, kapalı mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı arefesinde kargo şirketleri yarım gün çalışacak. Fakat bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor. Öte yandan Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedenitle 9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde kargolar dağıtım yapılmayacaktır.

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı boyunca çok sayıda kargo firması çalışmayacak. Fakat bazı kargo şirketleri arefe günü saat 09.00 ile 12.30 arasında dağıtım yapmayı sürdürecek.

Kargo alım ve dağıtımları ise Kurban Bayramı tatili sonrası 13 Temmuz'dan itibaren sürecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

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