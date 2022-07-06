HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cuma günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi?

Cuma günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi?

06.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü yani Kurban Bayramı arifesinde kargoların açık mı yoksa tatil mi olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Arefe günü yaklaştı. Vatandaşlar bayram süresince paket gönderip gönderemeyeceklerini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki cuma günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar...

Cuma günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi?

Cuma günü kargoların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki cuma günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 arefe günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı arefesinde kargo şirketleri yarım gün çalışacak. Fakat bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor. Öte yandan Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedenitle 9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde kargolar dağıtım yapılmayacaktır.

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı boyunca çok sayıda kargo firması çalışmayacak. Fakat bazı kargo şirketleri arefe günü saat 09.00 ile 12.30 arasında dağıtım yapmayı sürdürecek.

Kargo alım ve dağıtımları ise Kurban Bayramı tatili sonrası 13 Temmuz'dan itibaren sürecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücreti yeterli buldu sosyal medyada gündem olduAsgari ücreti yeterli buldu sosyal medyada gündem oldu
BioNTech'e dava açıldı! Kovid-19 aşısı için...BioNTech'e dava açıldı! Kovid-19 aşısı için...
Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı!Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı!
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı arefe günü kargolar açık mı kargolar bayramda açık mı kurban bayramı 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu

Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu

İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın

İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın

İlginizi Çekebilir

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.