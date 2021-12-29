Cuma günü okullar yarım gün mü? 31 Aralık Cuma günü okul var mı, yok mu?

Resmi tatil olan 1 Ocak, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Bu sebeple yılbaşı tatili kısa sürecek. Yılbaşından bir önceki gün olan 31 Ocak ise cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve velileri, okulların 31 Ocak'ta yarım gün olup olmayacağını araştırıyor. İşte merak edilenler...
31 Aralık Cuma 2022'de tatil olmayacak. 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olacak. Yılbaşı tatili yalnızca, 1 Ocak 2021 Cumartesi günü olacak.
Yılbaşı
1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı
2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı
9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı
30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim Cumartesi