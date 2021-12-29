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Cuma günü okullar yarım gün mü? 31 Aralık Cuma günü okul var mı, yok mu?

29.12.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl için geri sayım devam ediyor. Yeni yıl planları yapılırken öğrenciler ve öğrenci velileri okulların 31 Aralık'ta tatil olup olmayacağını araştırıyor. 31 Aralık Cuma gününe, yılbaşı olan 1 Ocak ise Cumartesi gününe denk geliyor. Peki cuma günü okullar yarım gün mü? 31 Aralık Cuma günü okul var mı, yok mu?

Cuma günü okullar yarım gün mü? 31 Aralık Cuma günü okul var mı, yok mu?

Resmi tatil olan 1 Ocak, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Bu sebeple yılbaşı tatili kısa sürecek. Yılbaşından bir önceki gün olan 31 Ocak ise cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve velileri, okulların 31 Ocak'ta yarım gün olup olmayacağını araştırıyor. İşte merak edilenler...

CUMA GÜNÜ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık Cuma 2022'de tatil olmayacak. 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olacak. Yılbaşı tatili yalnızca, 1 Ocak 2021 Cumartesi günü olacak.

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı

1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı

2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı

9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı

30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumartesi


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