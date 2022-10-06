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Cuma günü tek gün oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu hangi gün tutulur? Diyanet açıklaması

06.10.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü tek gün oruç tutulup tutulmayacağı, Mevlid Kandili orucunu tutmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Müslümanlar bu tarihte kandili idrak edecekler. Bu önemli günü idrak etmek isteyenler oruç ibadetini de yerine getirecekler. Peki,Cuma günü tek gün oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu hangi gün tutulur?

Cuma günü tek gün oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu hangi gün tutulur? Diyanet açıklaması

Mevlid Kandili orucunun hangi gün tutulacağı merak konusu haline geldi. Mevlid Kandili 2022 yılında da heyecanla bekleniyor. Yılın son kandili yarın idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merak edilen sorular yanıtlandı. Diyaner tarafından yapılan açıklamada, ‘Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür.’ denildi.

CUMA GÜNÜ TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

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